Магнітні бурі ослабли, та чи надовго: прогноз на кінець липня

Вперше за тривалий час геомагнітна обстановка навколо Землі демонструє відносну стабільність. Після кількох місяців інтенсивних магнітних бурь, коли K-індекс неодноразово тримався на рівні 7-8 (за дев’ятибальною шкалою), останні дні він фіксується у межах 3-5 балів — помірного рівня. Що очікувати далі?

За даними сервісу Meteoagent, до кінця цього тижня К-індекс не підвищуватиметься до червоного рівня (тобто до 5 і вище). Прогноз NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) також свідчить про відсутність сильних геомагнітних збурень найближчим часом.

При цьому варто наголосити, що Сонце вже тривалий час знаходиться на піку своєї активності, і хвилі збурень, найімовірніше, ще не раз про себе нагадають вже найближчим часом. Також раніше ми писали, що прогнози експертів базуютья на попередніх розрахунках і можуть суттєво відрізнятися від фактичних показників, які фіксуються постфактум. Як показує практика, реальний рівень геомагнітної активності часто виявляється вищим — на 2-3 бали — порівняно з онлайн-графіками, що доступні в режимі реального часу.

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Стабілізація після піків

Останній найбільший сплеск геомагнітної активності спостерігався 13 липня, тоді К-індекс сягнув 7 балів. Після цього показник дещо знизився, але швидко скоригувався на 6 балах і протримався аж три дні підряд.

Певне полегшення люди відчули 18 липня, коли К-індекс знизився до 4 балів. Після цього геомагнітний тиск коливався на низьких рівнях, тільки 22 числа показник підвищився до 5,3, але сьогодні, 23 липня, згідно з попередніми даними сервісу Meteoagent, К=3,3.

За прогнозами, найближчі кілька днів активність залишатиметься на середньому рівні. Зокрема, 25 липня прогнозований індекс становитиме 2,7 — безпечний показник, характерний для спокійного геокосмічного середовища.

Сонячний максимум триває

Попри короткочасне послаблення, загроза магнітних бурь залишається. Земля перебуває на етапі сонячного максимуму — найактивнішої фази 25-го циклу. Вона супроводжується частими спалахами на Сонці, корональними викидами маси та високою ймовірністю нових геомагнітних збурень. За оцінками науковців, така активність може тривати щонайменше до кінця 2025 року.

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У цьому контексті нинішнє послаблення бурь слід розглядати як короткий перепочинок, а не завершення циклу. Сонце залишається в активній фазі, і наступні потужні викиди можуть досягнути Землі вже найближчими тижнями або навіть днями.

Наслідки для здоров’я

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей: дратівливість, втома, головний біль, порушення сну — типові реакції організму на геомагнітні коливання. Особливо чутливими до таких змін є люди з хронічними захворюваннями, зокрема серцево-судинними.

Окрім того, підвищена сонячна активність здатна впливати на роботу технічних систем — супутниковий зв’язок, GPS, авіаційну навігацію та навіть функціонування енергомереж.

Як підтримати організм у період магнітних бурь

Лікарі радять дотримуватися простих, але дієвих рекомендацій:

регулярний режим сну й відпочинку, уникнення перенавантаження;

відмова від стимуляторів — кави, міцного чаю, алкоголю, особливо перед сном;

помірна фізична активність — ранкова зарядка або прогулянка на свіжому повітрі;

збалансоване харчування та достатня кількість води;

обмеження екранного часу ввечері, щоб не навантажувати нервову систему;

особам із серцево-судинними захворюваннями варто бути особливо обережними: у дні підвищеної активності зростає ризик аритмій, тискових перепадів та болю у ділянці серця.

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