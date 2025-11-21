Ціна Біткоїна впала до $82 тис, ліквідації наближаються до $2 млрд

Біткоїн обвалився до $82 тис, оскільки ринок не може знайти підтримку, спричинивши хвилю ліквідованих кредитних позицій на біржах

Дані Coinglass показують, що загальна вартість ліквідованих позицій досягла $2 млрд за останні 24 години.

Ліквідовані лонг-позиції наблизилися до $1 млрд лише за годину (на фоні падіння нижче $82 тис.), що посилилося новим розпродажем, який потягнув ринок ще нижче.

Як писав CryptoPotato, останнє падіння також означає, що середній інвестор у спотові Біткоїн-ETF зараз у збитку. Актив втратив понад $20 тис. за останні 10 днів, адже 11 листопада торгувався близько $107 тис.

З іншого боку, поточний обвал також спонукає багатьох китів скуповувати на падінні. Спостерігається помітна ринкова дивергенція: потоки переходять від продажу до накопичення великими гаманцями, хоча рух ціни залишається хаотичним.

З ціною станом на момент написання матеріалу — $81,9 тис., BTC втратив 10,6% за день, 14,3% за тиждень та 24,1% за місяць.

Ethereum також значно впав — його динаміка майже така ж, як і у Біткоїна, що відображає загальне падіння крипторинку, а не слабкість конкретної монети. Станом на момент написання ETH торгувалася на рівні $2,67 тис., втративши понад 11,3% за день, 14,4% за тиждень, та 30,6% за місяць.

Ринок альткоїнів показав гіршу динаміку, ніж основні криптовалюти: кілька токенів просіли до 20%. Індекс CoinDesk 20 (CD20) впав на 10%, тоді як індекс CoinDesk 80 для наступних за розміром токенів знизився на 12%, і всі його компоненти показали негативні результати.

Розпродаж частково був спричинений кризою ліквідності, яка виникла під час жовтневого падіння та хвилі ліквідацій. Останні дані CoinDesk Research показали, що ліквідність залишалася виснаженою після обвалу, створюючи умови для ще різкіших коливань цін.

Тиск відчував не лише крипторинок. Акції США також стрімко падають, і Nasdaq 100 зараз торгується на 9,4% нижче рекордного максимуму від 31 жовтня.

Що кажуть цифри

Індекс 30-денної передбачуваної волатильності Біткоїна BVIV перевищив 64%, продовживши цього місяця різке зростання.

Індекс волатильності Ethereum підскочив до 87% — найвищого рівня з 10 квітня.

Обидва рухи свідчать про зростання невизначеності на ринку та збільшення попиту на опціони на тлі падіння спотових цін.

Відкритий інтерес (OI) BTC впав до 700 тис. BTC з 752 тис. BTC за день, адже падіння ціни вибило з ринку бичачі кредитні ставки. За словами одного аналітика, деякі трейдери зараз «ловлять ніж» — тобто купують ф’ючерси на падаючому ринку, що порівнюють зі спробою впіймати ніж, який падає.

OI обвалився по всьому ринку за останні 24 години: DOGE, ENA та ASTER продемонстрували падіння більш ніж на 15%.

На Deribit опціони BTC та ETH і далі демонструють перевагу пут-опціонів.

У BTC пут-спреди становлять 46% від загального блочного потоку за останні 24 години, тоді як пут-діагональні спреди йдуть на далекому другому місці. Потоки ETH демонструють схожий профіль.

Деякі трейдери купують глибокі позамежні пут-опціони IBIT зі страйком $15.

