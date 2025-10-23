Золото демонструє найрізкіше падіння за останні 12 років

Золото і срібло зазнали наймасштабнішого розпродажу за багато років, оскільки інвестори вирішили, що нещодавнє ралі зробило ці метали переоціненими. Ціна на спот-золото знизилася на 6,3% — це найбільше падіння більш ніж за 12 років, тоді як срібло впало на 8,7%. Акції золотодобувних компаній також обвалилися: котирування Barrick Mining, Newmont і Agnico Eagle Mines у вівторок вранці впали більш ніж на 8%

Різке падіння зупинило стрімке зростання, яке раніше підняло обидва метали до історичних максимумів. Золото дорожчало завдяки очікуванням, що Федеральна резервна система США зробить принаймні одне значне зниження ставок до кінця року, а також на тлі так званої «трейдингової стратегії знецінення» — коли інвестори відмовляються від державних облігацій і валют, щоб захиститися від наслідків стрімкого зростання бюджетних дефіцитів.

Надмірний дефіцит бюджету, ризики політичного тиску на ФРС та непередбачувана торгова й економічна політика викликають особливе занепокоєння щодо долара США. Все більше інвесторів відвертаються від американських активів на тлі зростаючої політичної нестабільності під керівництвом президента Дональда Трампа, а також після ухвалення республіканського законопроєкту про податки та витрати, який може довести державний борг країни до понад $40 трлн.

Втім, у вівторок ситуація дещо стабілізувалася. Серед факторів, що тиснули на золото, — перспектива (знову ж таки, непевних) торговельних переговорів між Китаєм і США після тижнів взаємних звинувачень, технічна перекупленість ринку та зміцнення долара.

Що важливо сьогодні

Репутація Amazon як надійного постачальника хмарних послуг зазнала удару після масштабного збою в понеділок: 15-годинна зупинка роботи сервісів порушила діяльність сотень компаній — від Apple до McDonald’s. Інцидент, який деякі аналітики вже називають найсерйознішим з 2021 року, стався у складний період для підрозділу Amazon Web Services, що роками позиціонував себе як зразок стабільності та відповідальності. Продажі сповільнилися, а AWS дедалі складніше конкурує з Microsoft і Google, які активно залучають нових клієнтів завдяки штучному інтелекту.

Тим часом великі власники Біткоїна переводять свої активи з блокчейна на Волл-стріт завдяки новому поколінню біржових фондів (ETF), що дозволяють криптобагатіям інтегрувати цифрові статки в регульовану фінансову систему — без продажу активів, через фонди під управлінням таких гігантів, як BlackRock.

Регуляторна зміна, ухвалена адміністрацією Дональда Трампа цього літа, відкрила можливість для великих інвесторів передавати свої Біткоїни в ETF в обмін на акції фонду. Така операція називається «обмін у натуральній формі» (in-kind transaction) і є стандартною для більшості ETF, але для Біткоїна її схвалили лише в липні. Процес є нейтральним щодо оподаткування: гроші фактично не передаються, продаж не фіксується. У результаті волатильний цифровий актив перетворюється на звичайний рядок у брокерському звіті — актив, який легше використовувати як заставу, брати під нього кредити або передавати у спадок.

