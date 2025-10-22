Крипторинок готується до потужного злету — фінансовий аналітик

Американський фінансовий аналітик та відомий телеведучий Джим Крамер у середу заявив інвесторам, що криптовалюти «сьогодні мають отримати поштовх». Від одного з найгучніших голосів Волл-стріт це прозвучало як бойовий клич. Але у криптоспільноті ентузіазм Крамера часто сприймають навпаки — як сигнал до обережності, а не сміливості

Його коментарі пролунали посеред тижня нестабільності. Від понеділка з ринку вже зникло понад $110 млрд, а загальна капіталізація впала до $3,64 трлн. На момент написання матеріалу Біткоїн торгувався у межах $107,4-108 тис. після зниження зі $113,8 тис. Ethereum, Solana та BNB також втратили близько 5%. XRP опустився нижче $2,40, згасаючи після того, як надії на запуск ETF наштовхнулися на регуляторний глухий кут.

Цей глухий кут цілком очікуваний. Через призупинення роботи уряду США Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) фактично паралізована — заморожено майже 90 заявок на запуск криптофондів, серед них і продукти на основі Solana та XRP. Надходження до вже діючих Біткоїн-ETF скоротилися до $146 млрд проти $159 млрд тижнем раніше, створивши розрив у попиті, який активно використовують довгострокові інвестори.

Crypo due for a push today. We are in 2000 territory on specs. It is where the cockroaches are. But at the same time Jamie Dimon said the cockroaches are ending he announces a $1.5 trillion fund that unwittingly stoked a huge spec wave.. We MUST focus on this before people really… — Jim Cramer (@jimcramer) October 22, 2025

Читайте також: 7 криптовалютних ETF, на які варто звернути увагу

Тим часом гендиректор JPMorgan Chase Джеймі Даймон представив інвестиційну ініціативу обсягом $1,5 трлн, спрямовану на відновлення ланцюгів постачання та стратегічних галузей США. Безпосереднього зв’язку з криптосектором вона не має, але капітал завжди рухається за настроями більш широкого ринку, і програма такого масштабу підживила апетит до ризику. Частина цієї надлишкової ліквідності неминуче потече й у цифрові активи, додаючи ринку ще один шар волатильності.

Технічна картина залишається простою. Рівень $107 000 для Біткоїна тепер є ключовою орієнтирною позначкою для всього ринку. Якщо покупці втримають його, інституційні інвестори продовжать скуповувати монети під час падіння, зберігаючи підтримку. Якщо ж рівень буде пробито, падіння до $105 000 видається неминучим — і альткоїни навряд чи уникнуть зниження.

І тут ми знову повертаємось до Крамера — поштовх справді може статися. Ринки часто відновлюються після різких дводенних спадів. Але без припливу коштів у ETF такі відскоки можуть виявитися радше порожніми бульбашками, ніж міцним фундаментом.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Solana може впасти до $105 — експерт

Названо найбільший ризик для Біткоїна

Ведмежий цикл визначатиме явище, якого криптовалюти ще не знали — Віллі Ву

За матеріалами finbold.com.