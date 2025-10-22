close-btn
Solana може впасти до $105 — експерт

22.10.2025 12:30
Ольга Деркач

Поки Solana (SOL) торгується трохи нижче позначки $200 на тлі загальної слабкості ринку, аналітик припускає, що криптовалюта стоїть на межі різкого падіння до рівня $105

Фото: unsplash.com

Такий прогноз, опублікований аналітиком TradingShot на платформі TradingView, базується на моделі торгів Solana з початку квітня, коли ціна досягла локального дна. Відтоді монета рухається у висхідному каналі, формуючи послідовно вищі мінімуми й максимуми.

Зростальний тренд підтримувався 200-тижневою ковзною середньою (MA), яка стала основою для квітневого відновлення. Однак остання корекція виявила слабкі місця — ціна підійшла небезпечно близько до важливого рівня підтримки на 200-денній ковзній середній, розташованій біля $165.

Попри те, що Solana вже чотири рази утримувала цей рівень, загальна динаміка свідчить про втрату імпульсу. Індекс відносної сили (RSI) послабився, що вказує на зниження тиску з боку покупців. Водночас ціна залишається затиснутою між короткостроковою 50-денною ковзною середньою на рівні $194 і довгостроковою 200-денною MA.

Якщо Solana впевнено проб’є рівень підтримки $165, це може спровокувати глибше падіння — до нижньої межі висхідного каналу, тобто до району $105, де проходить 200-тижнева ковзна середня.

Цікаве по темі: Названо найбільший ризик для Біткоїна

За моделлю TradingShot, Solana має залишатися вище своєї MA200, щоб уникнути руйнування зростального каналу. Закриття нижче цього рівня може призвести до зниження до $105, тоді як утримання позицій може відкрити шлях до відновлення ціни до $278.

На момент написання Solana торгувалася на рівні $184,72, піднявшись на 0,16% за добу, а за тиждень знизившись на 11,10%.

Зараз Solana відображає обережний ринковий настрій: 50-денна проста ковзна середня (SMA) становить $213,46, що значно вище поточної ціни, вказуючи на короткостроковий ведмежий тиск.

200-денна SMA на рівні $172,33 залишається довгостроковою підтримкою, що свідчить: попри збереження загального тренду, актив стикається з тимчасовими перешкодами.

Водночас 14-денний індекс RSI дорівнює 42,34, що ставить Solana у нейтральну зону, ближчу до перепроданості. Це вказує радше на фазу консолідації, ніж на наявність сильного зростального імпульсу.

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
