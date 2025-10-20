Бичачий ринок продовжиться, незважаючи на падіння — аналітики

Рівень страху серед роздрібних інвесторів досяг екстремальних позначок, але досвідчені трейдери та аналітики запевняють — панікувати зарано

Індекс страху та жадібності крипторинку впав до найнижчого рівня з квітня після обвалу Біткоїна нижче $104 000 у п’ятницю, 17 жовтня.

Показник ринкових настроїв зафіксував «екстремальний страх» із оцінкою 23 18 жовтня, піднявшись до 29 19 жовтня, але все ще залишається глибоко в зоні «страху».

Такого песимізму ринок не відчував із квітневого обвалу, спричиненого оголошенням президента США Дональда Трампа про нові мита. Тоді з ринкової капіталізації зникло близько $500 млрд.

Жовтень виявився ще гіршим — лише за минулі вихідні з ринку вийшло $900 млрд унаслідок рекордних ліквідацій. Біткоїн також поглибив корекцію, втративши 17% від історичного максимуму, зафіксованого 6 жовтня.

Не час для паніки

Ринки досі не оговталися після минулотижневого краху: загальна капіталізація тримається на тримісячному мінімумі — $3,72 трлн. Водночас більшість досвідчених аналітиків і трейдерів залишаються спокійними, адже вже не раз бачили подібні корекції на бичачих ринках.

«Біткоїн зараз у надзвичайно стабільному й міцному висхідному тренді цього циклу, — зазначив аналітик Daan Crypto Trades. — Навіть попри останнє падіння, структура ринку суттєво не змінилася. Але ми перебуваємо у критичній зоні. Якщо ціна впаде нижче $100 000, це означатиме глибшу й довшу корекцію. У такому разі з’явиться багато сумнівів, чи завершився цикл».

За його словами, Біткоїн має «відродитися з попелу подій минулого тижня», щоб відновити імпульс.

Аналітик Sykodelic також вважає, що ринок досі йде вгору, зазначаючи, що кожне падіння досягало 50-тижневої простої ковзної середньої й відскакувало — як сталося і тепер.

«На ринку панує масовий страх: більшість панічно продають і переконані, що все закінчено», — зазначив він.

Тим часом аналітик Crypto₿irb відзначив, що екстремальний страх з’явився вже вчетверте за цей цикл, у звʼязку з тим, що фонди ETF активно продавали активи, а жовтень став глибоко збитковим.

«Біткоїн торгується поблизу $107 000, страх досягає піку, волатильність зростає. Ліквідність ETF залишається високою, майнери стабільні […] Ринок стискається перед ще більшим рухом. Коли страх на максимумі, перемагає волатильність», — вважає аналітик.

Аналітик Mr Anderson також упевнений, що бичачий ринок не завершився, прогнозуючи пікову ціну циклу на рівні $148 000.

Стан крипторинку

За останні 24 години крипторинок розпочав невелике відновлення. Біткоїн торгується вище $111 000, подолавши опір вихідних на рівні $108 000.

Ethereum повернувся вище позначки $4 000, також подолавши опір вище $4 000. Альткоїни також показали незначне зростання.

