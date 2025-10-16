2 перегріті криптовалюти, яких зараз варто уникати

Поки крипторинок намагається відновитися після обвалу 10 жовтня, кілька токенів демонструють надмірну активність торгів. Притік капіталу штовхнув їх у зону перекупленості — індекс відносної сили (RSI) перевищив позначку 70. Активи з такими показниками зазвичай перебувають на межі корекції або консолідації

PAX Gold (PAXG)

Станом на момент написання матеріалу PAX Gold (PAXG) торгувався близько $4 213, а його 24-годинний RSI сягнув 87,16 — значно вище типового рівня перекупленості. Трейдери активно купують PAXG на тлі зростання ціни золота, адже спотове золото активно скуповують через макроекономічну невизначеність. Такий інтерес підштовхує волатильність угору і виштовхує індикатори, зокрема RSI, у крайні зони. Великий обсяг капіталу, що вливається у PAXG, залишає мало простору для продавців — будь-яке зниження попиту може спровокувати різкий розворот.

Читайте також: Як зміниться ціна Ethereum до кінця 2025 року

Zcash (ZEC)

Інший актив, орієнтований на приватність, — Zcash (ZEC) — останніми днями різко зріс у ціні й торгується на рівні $256. Його RSI досяг 73,29. Ріст ZEC підтримується відновленим інтересом до приватних монет, які багато інвесторів розглядають як захисний інструмент або спосіб диференціації на ринку криптоактивів. На ажіотаж також впливають спекулятивні потоки, нові лістинги та ширший інституційний доступ через трасти або деривативи.

Попри те що зростання золота підтримує PAXG, а попит на приватність підживлює ZEC, обидва активи демонструють ознаки технічної втоми. Трейдерам варто дочекатися охолодження імпульсу та стабілізації цін, перш ніж відкривати нові, менш ризиковані позиції.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїн може ще раз впасти перед новим максимумом — Пітер Брандт

Пітер Шифф заперечує статус Біткоїна як «цифрового золота»

2 мемкоїни на Solana, які здатні перетворити $100 на $1 000 у 2026

За матеріалами finbold.com.