2 мемкоїни на Solana, які здатні перетворити $100 на $1 000 у 2026

Мережа Solana (SOL) перетворилася на головний осередок успішних мемкоїнів останніх років, що забезпечили інвесторам колосальні прибутки під час бичачих циклів ринку

Хоча загальна ейфорія навколо мемкоїнів дещо вщухла, окремі токени на базі Solana продовжують демонструвати сильний потенціал.

На відміну від перших днів Dogecoin (DOGE) та Shiba Inu (SHIB) в екосистемі Ethereum (ETH), низькі комісії та висока швидкість транзакцій у Solana зробили її ідеальним майданчиком для запуску вірусних активів, які за одну ніч можуть залучити величезні обсяги торгівлі.

З огляду на зростаючі очікування можливої криптовесни у 2026 році, навіть дрібні інвестори, які вклали всього $100, можуть отримати суттєвий прибуток від мемкоїнів на Solana, готових до вибухового росту.

Dogwifhat (WIF)

Dogwifhat (WIF) став одним із найпопулярніших активів спільноти Solana, який зростає завдяки гумору, впізнаваному бренду та відданим прихильникам.

На відміну від більшості мемкоїнів з інфляційною моделлю пропозиції, WIF має фіксовану емісію — близько 998,9 млн токенів. Повноваження на карбування та заморожування монет були назавжди скасовані, тож жодних нових токенів більше не створять і не заблокують.

Така структура забезпечує прозорість і дефіцитність — чинники, які можуть підштовхнути ціну вгору, якщо попит зросте під час наступного крипторалі.

WIF також має високу ліквідність завдяки лістингам на провідних біржах, що робить його одним із найактивніше торгованих токенів у мережі Solana.

Втім, через відсутність механізмів спалення чи стейкінгу ціна WIF повністю залежить від настроїв спільноти та ринкових спекуляцій.

Під час попереднього піку WIF досягав $4,86. Навіть відновлення до половини цього рівня може забезпечити інвесторам вагомий прибуток.

Bonk (BONK)

Перший великий мемкоїн Solana — Bonk (BONK) — заклав основу мем-культури мережі та продовжує розвиватися, отримуючи реальні сценарії використання.

Проєкт запустили з загальною пропозицією у 100 трлн токенів. Розробники BONK провели кілька подій зі спалення монет і запровадили дефляційні механізми, скоротивши обіг до приблизно 88–93 трлн. Половину від початкової емісії було роздано спільноті через аірдропи, а решта підтримує розвиток екосистеми та стимулює розробників.

Одна з останніх ініціатив — Burnmas, під час якої було назавжди знищено понад 1,6 трлн BONK (близько $50 млн), що демонструє силу дефляційної моделі.

Окрім мем-складової, Bonk нині використовується для платежів, угод на NFT-маркетплейсах та у DeFi-стейкінгу в екосистемі Solana.

Завдяки управлінню через DAO власники BONK можуть голосувати за пропозиції щодо спалення токенів чи розвитку проєкту, що надає йому більшої стабільності порівняно з типовими мемкоїнами, поєднуючи енергію спільноти з реальною корисністю.

Джерело: Finbold.