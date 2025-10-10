close-btn
Ця криптовалюта додала $3 млрд капіталізації та зросла на 390% за місяць

10.10.2025 13:37
Микола Деркач

Криптовалюта Zcash (ZEC), створена американською компанією Electric Coin Company (ECC), показала одне з найпотужніших зростань на ринку цього року — її ціна зросла майже на 390% за останній місяць, додавши понад $3 млрд до ринкової капіталізації

Фото: freepik.com

Про це свідчать дані, проаналізовані Finbold та отримані з CoinMarketCap станом на 10 жовтня 2025 року.

На момент написання матеріалу ZEC торгувався на рівні $237,85, що на 33% вище за останні 24 години, при цьому добові обсяги торгів перевищили $1,47 млрд — це стрибок на 94% у порівнянні з попереднім днем. У моменті монета підстрибнула до $263,5.

Завдяки цьому зростанню ринкова капіталізація Zcash сягнула $3,84 млрд (проти лише $784 млн місяцем раніше, 10 вересня), що свідчить про оновлений інтерес з боку інституційних та роздрібних інвесторів до криптовалют, орієнтованих на приватність.

Чому ціна Zcash (ZEC) зростає?

Різке зростання ціни зумовлене поєднанням попиту на конфіденційність, інституційного залучення та технічного імпульсу.

Тема приватності знову опинилася в центрі уваги на тлі дебатів про державне стеження, CBDC (цифрові валюти центральних банків) і регуляторний контроль.

7 жовтня дослідник MIT і співзасновник Zcash Мадарс Вірза (Madars Virza) заявив, що захищені транзакції ZEC забезпечують вищий рівень анонімності, ніж кільцеві підписи Monero, і водночас є більш стійкими до ризиків, пов’язаних із квантовими обчисленнями.

Інституційний інтерес також зріс. Grayscale Zcash Trust (ZCSH) зафіксував $46 млн чистих надходжень за тиждень, а акції трасту торгуються із премією 340% до спотової ціни ZEC.

Наразі акредитовані інвестори володіють ZEC на суму $66 млн через цей траст — структуру, яка зменшує тиск продажів на обіг монет.

Зростання ZEC також підкріплюється технічним проривом: після подолання рівня опору $216,4 монета викликала ліквідацію коротких позицій на суму понад $2 млн і завершила восьмирічний спадний тренд щодо Bitcoin, що підвищило впевненість трейдерів.

Читайте також: Біткоїн подає сигнали обвалу — аналітик

Прогноз ціни Zcash і потенційні ризики

Монета Zcash зараз торгується поблизу найвищих рівнів з 2018 року, з RSI на рівні 80,5 і гістограмою MACD на рівні +10,5, що вказує на сильний бичачий імпульс, але також і на ризик перекупленості.

Домінування монет приватності у соцмережах сягнуло рекордних значень, а використання захищеного пулу ZEC перевищило 3 млн монет.

Втім, через параболічне зростання, трейдери уважно стежать, чи зможе ZEC утриматися вище рівня $230–$250.

Якщо ціна впевнено прорветься вище $250, це може відкрити шлях до нових багаторічних максимумів.

Навпаки, втрата поточних рівнів може спровокувати фіксацію прибутку та перевірку підтримки поблизу $200.

