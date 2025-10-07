close-btn
PaySpaceMagazine

Криптотрейдер перетворив $5 700 на $1,6 млн за 2 дні

07.10.2025 21:00
Ольга Деркач

Криптотрейдер здійснив одну з найвражаючих угод тижня, перетворивши ставку $5 756 на понад $1,6 млн лише за два дні — прибуток майже у 280 разів

Криптотрейдер перетворив $5 700 на $1,6 млн за 2 дні

Фото: chatgpt.com

5 жовтня гаманець 0x8844c242cf3d0716f489579a5a968901b9e9ebb6 вивів із біржі Binance 5 BNB ($5 756) і обміняв їх на 11,15 млрд токенів 币安人生 на децентралізованій біржі OKX DEX.

Вартість цієї спекулятивної позиції різко зросла. Станом на 7 жовтня вона оцінюється у $1,61 млн, що відповідає прибутковості +133 060% менш ніж за 48 годин.

Ця історія показує, як невелика сума капіталу іноді може перетворитися на статок під час вибухових ралі мемкоїнів. На відміну від Біткоїна чи Ethereum, такі маловідомі токени з крихітною капіталізацією здатні стрімко зростати або падати за короткий час, а висока волатильність і обмежена ліквідність лише підсилюють ці коливання.

Цікаве по темі: BlackRock за добу інвестував понад $1 млрд у дві криптовалюти

У цьому випадку одна вдала покупка 5 BNB у правильний момент принесла понад $1,6 млн прибутку.

Подібні історії стали звичним явищем у 2025 році на тлі «манії мемкоїнів», коли трейдери полюють на нові токени на децентралізованих біржах, намагаючись встигнути купити їх на ранньому етапі. Водночас аналітики застерігають: такі монети часто падають так само стрімко, як і зростають.

Нагадаємо, що раніше ще один криптовалютний трейдер здійснив одну з найуспішніших угод цього тижня на Binance Smart Chain — він перетворив інвестицію $3 000 на прибуток у $2 млн. За даними Dexscreener, власник гаманця 0x872a витратив $3 060 у BNB, щоб купити 16,86 млн токенів $4 — нового мемкоїна, який нещодавно з’явився на PancakeSwap. Коли ціна токена стрімко зросла, трейдер стратегічно продав 5,12 млн токенів $4 за 110 BNB (близько $118 700 за поточним курсом).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Coinbase додала можливість переказів у USDC без комісій

Коли Біткоїн досягне $160 000 — аналітик

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
BlackRock за добу інвестував понад $1 млрд у дві криптовалюти 07.10.2025

BlackRock за добу інвестував понад $1 млрд у дві криптовалюти
Coinbase додала можливість переказів у USDC без комісій 07.10.2025

Coinbase додала можливість переказів у USDC без комісій
Коли Біткоїн досягне $160 000 — аналітик 07.10.2025

Коли Біткоїн досягне $160 000 — аналітик
3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня 06.10.2025

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня
Біткоїн оновив історичний максимум 06.10.2025

Біткоїн оновив історичний максимум
Криптотрейдер перетворив $3000 в $2 млн завдяки цьому мемкоїну 06.10.2025

Криптотрейдер перетворив $3000 в $2 млн завдяки цьому мемкоїну
Вибір редакції
Всі
Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу
ТОП статей 03.10.2025

Скільки заробляють найпопулярніші блогери світу

 Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
Останні новини
Сьогодні  21:00

Криптотрейдер перетворив $5 700 на $1,6 млн за 2 дні

 Сьогодні  20:30

НБУ відкликав ліцензії у двох фінустанов

 Сьогодні  19:50

OpenAI додає сторонні застосунки у ChatGPT

 Сьогодні  19:10

Українці зможуть спостерігати метеорний потік Оріоніди у жовтні

 Сьогодні  18:30

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України

 Сьогодні  17:30

НБУ оновив вимоги до кредитування підприємств

 Сьогодні  16:30

NovaPay запустив фінансовий застосунок у Європі

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.