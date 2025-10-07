Криптотрейдер перетворив $5 700 на $1,6 млн за 2 дні

Криптотрейдер здійснив одну з найвражаючих угод тижня, перетворивши ставку $5 756 на понад $1,6 млн лише за два дні — прибуток майже у 280 разів

5 жовтня гаманець 0x8844c242cf3d0716f489579a5a968901b9e9ebb6 вивів із біржі Binance 5 BNB ($5 756) і обміняв їх на 11,15 млрд токенів 币安人生 на децентралізованій біржі OKX DEX.

Вартість цієї спекулятивної позиції різко зросла. Станом на 7 жовтня вона оцінюється у $1,61 млн, що відповідає прибутковості +133 060% менш ніж за 48 годин.

Ця історія показує, як невелика сума капіталу іноді може перетворитися на статок під час вибухових ралі мемкоїнів. На відміну від Біткоїна чи Ethereum, такі маловідомі токени з крихітною капіталізацією здатні стрімко зростати або падати за короткий час, а висока волатильність і обмежена ліквідність лише підсилюють ці коливання.

Цікаве по темі: BlackRock за добу інвестував понад $1 млрд у дві криптовалюти

У цьому випадку одна вдала покупка 5 BNB у правильний момент принесла понад $1,6 млн прибутку.

Подібні історії стали звичним явищем у 2025 році на тлі «манії мемкоїнів», коли трейдери полюють на нові токени на децентралізованих біржах, намагаючись встигнути купити їх на ранньому етапі. Водночас аналітики застерігають: такі монети часто падають так само стрімко, як і зростають.

Нагадаємо, що раніше ще один криптовалютний трейдер здійснив одну з найуспішніших угод цього тижня на Binance Smart Chain — він перетворив інвестицію $3 000 на прибуток у $2 млн. За даними Dexscreener, власник гаманця 0x872a витратив $3 060 у BNB, щоб купити 16,86 млн токенів $4 — нового мемкоїна, який нещодавно з’явився на PancakeSwap. Коли ціна токена стрімко зросла, трейдер стратегічно продав 5,12 млн токенів $4 за 110 BNB (близько $118 700 за поточним курсом).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Coinbase додала можливість переказів у USDC без комісій

Коли Біткоїн досягне $160 000 — аналітик

3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Джерело: Finbold.