Коли Біткоїн досягне $160 000 — аналітик

07.10.2025 10:10
Ольга Деркач

Попри те, що Біткоїн (BTC) скоригувався після встановлення нового історичного максимуму понад $126 000, один із аналітиків вважає, що технічні індикатори свідчать — у монети ще є потенціал для зростання до $160 000 у найближчі місяці

Фото: pixabay.com, freepik.com

На момент публікації Біткоїн торгувався на рівні $124 000, що на 0,07% вище, ніж добою раніше. За тиждень актив зріс майже на 9%.

За даними TradingShot, рух Біткоїна до рекордної позначки підтвердив прорив над довготривалим рівнем опору. У дописі на TradingView експерт зазначив, що цей рівень тепер став сильною підтримкою, що посилює поточну «бичачу» фазу ринку.

Прогноз також підкреслює, що Біткоїн формує серію «вищих мінімумів» у межах чіткої висхідної трендової лінії, яку підтримує 50-тижнева ковзна середня (МА). Така структура вказує на збереження висхідного імпульсу — подібного до фази зростання серпня 2023 року.

Крім того, аналітики звертають увагу на рівні розширення Фібоначчі як орієнтири для майбутніх цінових цілей. Поточне зростання, схоже, відбувається відповідно до рівня 2,0 за шкалою Фібоначчі — історично цей рівень часто збігався з піками ринку. Згідно з цим сценарієм, Біткоїн може досягти $160 000 у першому кварталі 2026 року, приблизно в січні.

Цікаве по темі: 3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

Потенціал Біткоїна на $200 000

Тим часом інший аналітик, відомий під псевдонімом Mikybull, порівняв зростання Біткоїна з історичним «золотим» ралі 1970-х і припустив, що ціна може піднятися до $200 000.

Він зазначив, що поточний ринковий цикл Біткоїна повторює динаміку золота півстолітньої давнини — періоду, який характеризувався високою інфляцією та спекулятивними стрибками.

За словами аналітика, це означає, що Біткоїн, як і золото тоді, може входити у спекулятивну фазу свого циклу. На це вказує й «спекулятивний індекс Лівермора», який прогнозує потенційну вершину ринку вище $200 000.

З макроекономічної точки зору, такий тренд радше відображає зростання ризиків інфляції, ніж реальне економічне зростання. Це підсилює позицію Біткоїна як засобу хеджування — подібно до того, як золото виконувало цю роль у минулому.

Джерело: Finbold.

