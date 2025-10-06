close-btn
3 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

06.10.2025 16:30
Ольга Деркач

Попереду помірно активний тиждень для економічного календаря США через триваючий шатдаун. Водночас крипторинок демонструє зростання після стрибка ціни Біткоїна у вихідні

Фото: pexels.com

Наразі загальна капіталізація крипторинку перебуває на історичному максимумі завдяки зростанню Біткоїна до рекордних $125 500 5 жовтня.

Криптовалюти та фондові ринки залишаються майже неушкодженими через блокування уряду в США.

Минулі звіти про зайнятість свідчать про подальше послаблення ринку праці, а індекс ділової активності у сфері послуг (ISM Services) знизився, що вказує на стагнацію. Ці фактори можуть стати додатковим аргументом для Федеральної резервної системи США, щоб знизити ставку вже цього місяця.

Упродовж цього тижня очікуються нові виступи представників ФРС і дані про споживчі настрої, однак загальна активність залишається низькою через урядове блокування.

Економічні події 6–10 жовтня

Більшість шатдаунів у США зазвичай тривають лише кілька днів і не мають значного впливу на економіку, тому ринки поки що спокійно реагують на ситуацію.

7 жовтня буде опубліковано звіт Нью-Йоркського ФРС про інфляційні очікування, який відображає прогнози щодо подальших тенденцій інфляції. З квітня по серпень рівень інфляції зріс із 2,3% до 2,9%, що пов’язано з впливом торговельних тарифів.

Цікаве по темі: Криптотрейдер перетворив $3000 в $2 млн завдяки цьому мемкоїну

8 жовтня оприлюднять протокол вересневого засідання ФРС, а 9 жовтня виступить голова регулятора Джером Пауелл.

Крім того, член Ради керівників ФРС Майкл Барр виступить із двома промовами на Середньому Заході, а президент ФРС Сент-Луїса Альберто Мусалем відкриє конференцію. Інвестори стежитимуть, як ФРС реагуватиме на брак економічних даних під час блокування уряду.

10 жовтня очікуються звіти щодо споживчих очікувань і ключовий звіт про зайнятість за вересень — якщо уряд до того часу відновить роботу.

Стан крипторинку

Загальна капіталізація крипторинку сягнула рекордних $4,32 трлн, утримуючи здобутки вихідних.

Біткоїн оновив історичний максимум, піднявшись до $125 500 (на деяких біржах — навіть вище), а на момент публікації торгувався біля позначки $124 000. Аналітики впевнені, що це лише початок так званого Uptober — осіннього ралі, яке може підняти ціну активу до $150 000 і вище.

Ethereum короткочасно піднявся до $4 600 під час піку Біткоїна, але не зміг закріпитися вище й знизився до $4 537.

Більшість альткоїнів також продемонстрували невелике зростання, але потім відкотилися назад, коли головна криптовалюта знову привернула до себе всю увагу.

Джерело: CryptoPotato.

