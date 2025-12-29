close-btn
Учені знайшли місце для висадки людей на Марсі

29.12.2025 17:00
Ольга Деркач

Дослідники виявили ознаки неглибокого водяного льоду на Марсі в регіоні, який добре підходить для пілотованих місій. Цей лід може допомогти майбутнім експедиціям — і, можливо, зберегти докази давнього життя

Учені знайшли місце для висадки людей на Марсі

Фото: freepik.com

Перш ніж люди зможуть здійснити тривалу подорож на інший світ, науковці мають визначити безпечне та практичне місце для посадки. Нове дослідження під керівництвом науковиці з Університету Міссісіпі припускає, що один із марсіанських регіонів може відповідати багатьом вимогам для майбутніх пілотованих місій.

Еріка Лацці, планетарна геологиня та постдокторська дослідниця Міссісіпського інституту мінеральних ресурсів, очолила роботу, яка виявила ознаки водяного льоду, розташованого просто під поверхнею Марса. Дослідження опублікували в журналі Journal of Geophysical Research: Planets. Воно вказує на можливе локальне джерело води, на яке астронавти могли б спиратися під час тривалих перебувань на Марсі.

«Якщо ми хочемо відправити людей на Марс, потрібна H2O — і не лише для пиття, а й для палива та для безлічі інших застосувань», — сказала Лацці. В

Вона пояснила, що лід, який залягає близько до поверхні, особливо цінний, бо до нього легше дістатися, ніж до глибоко похованих покладів. Такий підхід називають використанням ресурсів на місці (in situ resource utilization): він дозволяє мандрівникам використовувати матеріали, які вже є на іншій планеті, замість того щоб перевозити все із Землі.

Лід прямо під поверхнею Марса

Вивчаючи орбітальні знімки з високою роздільною здатністю, команда проаналізувала марсіанський ландшафт і виявила ознаки льоду менш ніж за 1 метр від поверхні в регіоні Amazonis Planitia. Ця територія розташована в середніх широтах Марса і вже розглядається як потенційне місце для майбутніх пілотованих посадок.

Цікаве по темі: Екстремальне падіння рівня кисню «задушить» більшість життя на Землі — учені

«Середні широти — ідеальний компроміс: там достатньо сонячного світла для енергії, але водночас досить холодно, щоб лід зберігався близько до поверхні, — сказала Лацці. — Це робить їх ідеальними кандидатами для майбутніх місць посадки».

Команда використовувала зображення з HiRISE — найдетальнішої камери, яку будь-коли відправляли на іншу планету. На цих знімках видно кратери, що оголюють лід, ділянки з характерним візерунчастим рельєфом, відомим як полігональна місцевість, та інші поверхневі ознаки, які часто вказують на лід просто під ґрунтом.

Чому водяний лід важливий для астронавтів

Доступний водяний лід дозволив би астронавтам виробляти питну воду, кисень для дихання, паливо та інші необхідні речі, щоб виживати й працювати на Марсі протягом тривалого часу.

«Для Місяця нам потрібно приблизно тиждень, щоб літати туди й назад на Землю за поповненням запасів, — сказав Джакомо Ноджумі, постдокторський дослідник у Space Science Data Center Італійського космічного агентства та співавтор дослідження. — Але для Марса це триватиме місяці. Тож ми повинні бути готовими до того, що протягом довгого часу не матимемо постачання із Землі. Найважливіші ресурси — це кисень для дихання та вода для пиття. Саме тому наш кандидат на місце посадки виглядає дуже перспективним».

Підказки про минуле та придатність Марса для життя

Наявність льоду також може допомогти вченим шукати ознаки життя. За словами дослідників, лід здатен зберігати сліди біологічної активності.

«Це також має астробіологічні наслідки, — сказала Лацці. — На Землі лід може зберігати біомаркери давнього життя, а також може бути середовищем для мікробних популяцій. Тож він може підказати нам, чи був Марс коли-небудь придатним для життя».

Джерело: ScienceDaily.

