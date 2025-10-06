close-btn
Криптотрейдер перетворив $3000 в $2 млн завдяки цьому мемкоїну

06.10.2025 10:10
Ольга Деркач

Криптовалютний трейдер здійснив одну з найуспішніших угод цього тижня на Binance Smart Chain — він перетворив інвестицію $3 000 на прибуток у $2 млн

Фото: chatgpt.com

За даними Dexscreener, власник гаманця 0x872a витратив $3 060 у BNB, щоб купити 16,86 млн токенів $4 — нового мемкоїна, який нещодавно з’явився на PancakeSwap.

Коли ціна токена стрімко зросла, трейдер стратегічно продав 5,12 млн токенів $4 за 110 BNB (близько $118 700 за поточним курсом).

Попри частковий продаж, він усе ще утримує 11,75 млн токенів $4, вартістю приблизно $1,88 млн. Сукупний прибуток становить орієнтовно $2 млн — це приголомшливе зростання у 652 рази від початкової суми.

Сам токен $4 демонструє вибухову активність: понад 79 000 транзакцій і більш як $155 млн обсягу торгів за 24 години.

Наразі токен коштує близько $0,16, а його ринкова капіталізація — $160 млн. Це ще раз підтверджує, наскільки швидко можуть змінюватися статки у мінливому світі децентралізованих фінансів (DeFi).

Цікаве по темі: Як країни G7 регулюють стейблкоїни

Крім того, ще один криптотрейдер перетворив інвестицію $68 700 у токен $4 на близько $9,4 млн лише за 48 годин. Угода, здійснена 30 вересня, принесла 135-кратний прибуток уже 2 жовтня.

Усе це відбувалося на тлі ажіотажу серед роздрібних інвесторів у X, де учасники спільноти $4 публікували скріншоти своїх успіхів, використовуючи фірмовий жест руки засновника Binance Чанпена Чжао — як елемент мем-бренду токена.

Нагадаємо, що 1 жовтня 2025 року мережа Біткоїна зафіксувала чергове коригування складності майнінгу. Показник зріс на 5,97% і сягнув 150,84 T, що стало новим історичним рекордом. Це вже сьоме підвищення поспіль, яке демонструє стійку тенденцію зростання з початку липня.

Джерело: Finbold.

