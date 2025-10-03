close-btn
4 криптоакції, на які варто звернути увагу у жовтні

03.10.2025 15:30
Ольга Деркач

Криптовалютний ринок поступово відновлюється після падіння минулого місяця. За останній місяць ринки коливались через занепокоєння щодо скорочення ринку праці та уповільнення економіки. Це позначилося й на криптовалютах. Водночас аналітики вважають, що така волатильність тимчасова, а Біткоїн відновить зростання, щойно інвестори отримають чіткіший сигнал про стан економіки

Фото: freepik.com

У такій ситуації стратегія «купувати на спадах» виглядає найбільш вдалою. Інвестори радять звернути увагу на акції компаній, які активно розвивають напрямок криптовалют.

Серед них — PayPal Holdings (PYPL), Robinhood Markets, Inc. (HOOD), Interactive Brokers Group (IBKR) та Visa Inc. (V). Усі ці компанії мають сильний потенціал зростання у 2025 році та демонструють позитивні прогнози прибутковості за останні два місяці.

PayPal Holdings (PYPL)

PayPal пропонує цифровий гаманець, який дозволяє купувати, продавати та зберігати криптовалюти — від Біткоїна та Ethereum до Litecoin і Bitcoin Cash. Крім того, через мобільний застосунок Venmo користувачі також можуть торгувати криптовалютами.

Очікуване зростання прибутку у 2025 році — 12,5%. Консенсус-прогноз аналітиків покращився на 0,4% за останні 60 днів. PYPL має рейтинг #2 (Buy) від Zacks.

Robinhood Markets (HOOD)

Robinhood працює як платформа для інвестування, що пропонує акції, ETF, опціони, золото та криптовалюти. Через Robinhood Crypto можна торгувати Біткоїном, Ethereum, Dogecoin та іншими цифровими активами.

Очікуване зростання прибутку у 2025 році — 47,7%, а прогноз за останні 60 днів зріс на 5,9%. HOOD має рейтинг #1 (Strong Buy).

Interactive Brokers Group (IBKR)

Interactive Brokers — глобальний електронний брокер, який надає доступ до торгівлі криптовалютами та криптоф’ючерсами.

Очікуване зростання прибутку у 2025 році — 11,4%, а прогноз аналітиків за останні 60 днів зріс на 2,1%. IBKR має рейтинг #2 (Buy).

Visa Inc. (V)

Visa робить великий крок у напрямку модернізації транскордонних платежів, розширюючи можливості розрахунків у стейблкоїнах через блокчейн Solana. Компанія співпрацює з Worldpay та Nuvei, що може суттєво змінити ринок цифрових платежів.

Очікуване зростання прибутку у 2025 році — 13,7%, прогноз за останні 60 днів покращився на 0,1%. V має рейтинг #2 (Buy).

Джерело: Yahoo!Finance.

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовини
