Ось скільки б ви отримали, якби купили акції Nvidia у 1999 році

Компанія Nvidia злетіла завдяки буму штучного інтелекту (ШІ), що перевернув технологічну індустрію й довів: ринкова капіталізація у $4 трлн цілком реальна
У свіжому квартальному звіті компанія відзвітувала про $46,74 млрд виручки, а скоригований прибуток на акцію зріс на $1,05. Успіх тримається насамперед на графічних процесорах (GPU), які стали основою навчання та впровадження ШІ і підняли котирування компанії на 1 350% за останні п’ять років.
Nvidia вийшла на біржу у січні 1999 року з ціною $12 за акцію. Минуло понад 25 років і шість сплітів (останній — 10:1 у 2024 році), і зараз цінні папери NVDA торгуються на рівні $177.
Загальна дохідність від часу IPO сягнула неймовірних 443 225%. Інакше кажучи, $1 000, вкладені в Nvidia у 1999-му, перетворилися б на $4 433 250.
Чи може Nvidia рости далі
Окрім виробництва чипів, компанія активно розширюється у нові напрями, зокрема в processing-as-a-service та робототехніку. Це може дати їй додаткову конкурентну перевагу у довгостроковій перспективі. Водночас ринок дискутує: чи зможе Nvidia й надалі зростати такими темпами?
Конкуренція посилюється, а хоч торговельні відносини США й Китаю дещо покращилися, багато хто вважає їх крихкими. Показово, що Nvidia навіть не враховує потенційні продажі китайської моделі H20 у своїх прогнозах.
Попри це, настрої на Волл-Стріт залишаються максимально оптимістичними: 35 рекомендацій «Купувати», три «Тримати» і лише одна «Продавати». Середня 12-місячна цільова ціна акції, за даними TipRanks, становить $210,08.
Прогнози на майбутнє
CEO Дженсен Хуанг заявив, що глобальні витрати на дата-центри можуть досягти $3–4 трлн до 2030 року. Аналітик П’єр Феррагу оцінює, що у найсприятливішому сценарії Nvidia може отримати з цього ринку до $1,2 трлн.
Крім того, $4-трильйонний гігант має шанс виграти від проривів у сфері agentic AI, персоналізованого та edge-AI, а також від розвитку штучного загального інтелекту (AGI), який значною мірою покладатиметься саме на його високопродуктивні GPU.
