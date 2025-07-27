Портфель Білла Гейтса: топ-5 акцій мільярдера

Білл Гейтс, відомий передусім як співзасновник Microsoft, також зарекомендував себе як стратегічний інвестор — через траст Фонду Білла та Мелінди Гейтс, який управляє одним із найбільших благодійних портфелів у світі

Інвестиції Фонду відображають уподобання Гейтса до надійних компаній із довгостроковим потенціалом зростання — передусім у сферах технологій, промисловості та товарів широкого вжитку.

Траст володіє активами на суму $41,8 млрд, розподіленими між 25 компаніями.

Цілком очікувано, Microsoft залишається найбільшою ставкою: вона займає понад чверть портфеля — 28,45 млн акцій на $10,68 млрд. Акції компанії суттєво зросли в ціні — на 36,09% від ціни придбання ($375,39) до поточних $510,88, майже досягнувши 52-тижневого максимуму ($514,64).

На другому місці — Berkshire Hathaway, що займає 21,88% портфеля з 17,17 млн акцій на $9,14 млрд. Протягом кварталу Гейтс скоротив цю позицію на 12,63%, зменшивши експозицію, але залишивши компанію в основі своєї інвестстратегії. Наразі акції торгуються на рівні $480,60 — майже на 10% нижче за ціну придбання ($532,58), однак значно вище річного мінімуму ($406,11).

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До решти ключових позицій входить Waste Management, що становить майже 18% портфеля — 32,23 млн акцій на $7,46 млрд. Котирування залишаються стабільними, на рівні $230,61.

Ще одна велика інвестиція — у Canadian National Railway, де Фонд володіє 54,82 млн акцій вартістю $5,34 млрд. З моменту покупки акції втратили трохи більше 2%, але залишаються важливою захисною частиною портфеля з прив’язкою до транспортної інфраструктури.

Замикає топ-5 Caterpillar: 7,35 млн акцій на $2,42 млрд. Промисловий гігант демонструє впевнене зростання — котирування підскочили на 30,24% до $429,52, майже сягнувши річного піку ($430,16).

Портфель стабільний, попри незначні коригування. Найпомітнішою зміною кварталу стало скорочення частки Berkshire Hathaway, що, втім, більше схоже на м’яке ребалансування, а не на зміну інвестстратегії. Загалом портфель і надалі зосереджений на якісних компаніях із високими грошовими потоками.

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Джерело: Finbold.