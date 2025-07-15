Активи BlackRock у другому кварталі сягнули рекордного рівня

У другому кварталі BlackRock Inc. залучила $46 млрд до своїх інвестиційних фондів, довівши загальний обсяг активів під управлінням до рекордних $12,5 трлн. Це сталося на тлі волатильності, спричиненої жорсткою тарифною політикою президента США Дональда Трампа

Загалом інвестори додали $85 млрд до біржових фондів (ETF) і ще $29 млрд — до акцій. Водночас припливи в довгострокові інвестиційні продукти не дотягнули до середнього прогнозу аналітиків Bloomberg у $61 млрд — через те, що один великий інституційний клієнт вивів $52 млрд з індексного продукту з нижчою комісією.

«Зміцнення наших відносин із клієнтами сприяє зростанню диверсифікованої бази органічного прибутку», — прокоментував CEO компанії Ларрі Фінк.

Загальний чистий приплив коштів у фонди BlackRock склав $68 млрд. З них $22 млрд надійшли до фондів грошового ринку та продуктів управління ліквідністю, ще $14 млрд — до ETF, пов’язаних із цифровими активами.

На початку другого кварталу оголошення Трампом неочікувано жорстких тарифів спричинило обвал на глобальних фондових ринках і значні коливання на борговому ринку — за масштабами волатильності це зрівнювали з фінансовою кризою 2008 року та початком пандемії у 2020-му. Проте за тиждень президент оголосив 90-денну паузу для частини торгових партнерів, що знизило градус напруги.

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Після стабілізації ситуації інвестори повернулися до купівлі акцій і облігацій, тоді як індекс S&P 500 та глобальні ринки швидко відновилися. Утім, деякі інвестори залишалися обережними: чистий приплив до довгострокових фондів з боку роздрібних клієнтів склав лише $2 млрд — найнижчий показник з кінця 2023 року.

Також упродовж кварталу BlackRock залучила $9,8 млрд до альтернативних інвестицій. Компанія, яка раніше асоціювалася здебільшого з низьковитратними фондами акцій та облігацій, активно виходить на приватні ринки, конкуруючи з такими гігантами, як Blackstone, Apollo Global Management та KKR.

У своєму щорічному листі до інвесторів Ларрі Фінк наголосив, що компанія вже не є «традиційним керуючим активами» та прагне зробити приватні інвестиції доступнішими для широкої аудиторії.

У другому кварталі скоригований прибуток на акцію зріс на 16% у річному вимірі — до $12,05, що перевищило консенсус-прогноз аналітиків у $10,87. Виторг компанії зріс на 13% — до $5,4 млрд, зокрема завдяки вищим комісіям від GIP та позитивній динаміці ринку.

З початку року акції BlackRock зросли на 8,4%, випередивши приріст S&P 500 (6,6%).

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Джерело: Bloomberg.