Біткоїн може стати світовою резервною валютою — CEO BlackRock

Долар США є міжнародною резервною валютою з кінця Другої світової війни. Чи може це змінитися? Генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк разом з кількома криптоекспертами вважають, що це можливо

«У короткостроковій перспективі це дуже малоймовірно, — сказав Сі Кей Чжен, співзасновник і ІТ-директор ZX Squared Capital. — Але в довгостроковій перспективі ймовірність зростає».

Відносна стабільність долара зробила його валютою вибору для міжнародного обміну і загальновизнаним «безпечним» місцем для зберігання багатства протягом майже століття.

У своєму щорічному листі до інвесторів Фінк написав: «Якщо США не візьмуть свій борг під контроль, якщо дефіцит продовжить зростати, Америка ризикує втратити цю позицію на користь цифрових активів, таких як Біткоїн».

«Природною еволюцією грошей можуть стати децентралізовані фінанси», — сказав Джонатан Роуз, генеральний директор BlockTrust IRA і Genesis Gold Group.

Вказуючи на деякі переваги, він зазначив, що криптовалюти, такі як Біткоїн, пропонують «швидші, дешевші, прозоріші» транзакції.

Однак виникають проблеми з точки зору безпеки, надійності та доступності Біткоїна як основного засобу платежу.

«Для повної інтеграції знадобиться деякий час», — сказав Роуз.

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Крім того, людям потрібно буде пройти певний шлях навчання, щоб зрозуміти, що означає інвестування, зберігання та використання криптовалют.

«Якщо ви збираєтеся інвестувати в ці цифрові активи, ви повинні мати шифрування військового класу… безпеку та захист 24/7, зі страхуванням», — сказав він.

Одномоментний перехід на нову світову резервну валюту спричинив би потрясіння на ринку. Навіть поступовий перехід може спричинити хаос в економіці США.

«Якщо США втратять резервну валюту, їхній політичний та економічний вплив у світі значно зменшиться», — сказав Чжен.

Роуз погодився з ним, підкресливши, що США повинні будуть позиціонувати себе як лідера в будь-якому новому світовому резерві.

«Адміністрація, яка дуже дружелюбно ставиться до криптовалют, сіє маленькі зерна, готуючи громадськість до того, що криптовалюти і децентралізовані фінанси залишаться з нами надовго», — сказав Роуз.

Для сьогоднішніх інвесторів ці зміни можуть обіцяти стабільність біткоїну, а також інших криптовалют з великою капіталізацією, таких як ETH та SOL.

«Якщо Біткоїн стане резервною валютою, він дійсно стане «цифровим золотом», — підсумував Чжен.

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Джерело: GOBankingRates.