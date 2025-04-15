На Біткоїн очікує гігантський крах — Алі Матінес

За останні сім днів Біткоїн (BTC) виріс на 8,34% і на момент написання 15 квітня переходив з рук в руки за ціною $85 225

Тиждень також відзначився двома драматичними стрибками, перший з яких був пов’язаний з падінням ціни до $75 000, а другий — з подальшим відновленням на 15%.

Незважаючи на позитивну динаміку, головна криптовалюта світу, схоже, готова до чергового зниження. Технічний аналіз (ТА), що базується як на годинних, так і на чотиригодинних графіках, вказує на те, що корекція неминуча.

Зокрема, відомий аналітик Алі Мартінес опублікував застережливий пост, попередивши, що TD Sequential подає сигнали на продаж.

TD Sequential — це інструмент технічного аналізу, який використовує поведінку активу в часі, щоб визначити, чи збережеться переважаючий тренд, або ж настане розворот. Вперше він був описаний відомим аналітиком Томом ДеМарком в його книзі «Нова наука технічного аналізу» 1994 року.

Цікаве по темі: Ціна Біткоїна може зрости, навіть якщо глобальна торговельна війна триватиме

Хоча Мартінес не дав жодних прогнозів щодо того, як низько може впасти BTC, його попередні аналізи вказують на два важливі рівні, які слід відстежувати.

14 квітня він попередив, що інвестори накопичили 96 580 BTC на рівні $82 024, що робить цю ціну важливою зоною підтримки. У дописі від 13 квітня Мартінес пояснив, що $79 000 є ще одним важливим рівнем підтримки Біткоїна.

Проте, попередня динаміка демонструє, що падіння до $75 000 не є нереалістичною перспективою, причому можливе і більш значне падіння, оскільки протягом останніх тижнів флагманський цифровий актив світу неодноразово падав до мінімумів.

Водночас падіння нижче $80 000 видається вкрай малоймовірним, якщо не буде нових несприятливих зовнішніх подій, оскільки попередні спади здебільшого були спричинені макроекономічними побічними чинниками, такими як тарифи президента США Дональда Трампа.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

5 ознак того, що Біткоїн знову зростатиме цього року

BlackRock запустила перший Біткоїн-продукт в Європі

Кійосакі назвав Біткоїн «найбільшою можливістю в історії»

Джерело: Finbold.