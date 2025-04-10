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Ціна Біткоїна може зрости, навіть якщо глобальна торговельна війна триватиме

10.04.2025 20:40
Ольга Деркач
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Криптовалютні та фондові трейдери сподівалися на рішення, прийняте в останню хвилину, яке не дозволило б США запровадити тарифи на китайські товари, але Білий дім підтвердив, що тарифи почнуть діяти

Ціна Біткоїна може зрости, навіть якщо глобальна торговельна війна триватиме

Ціна Біткоїна може зрости, навіть якщо глобальна торговельна війна триватиме Фото: unsplash.com

Торговельна політика Дональда Трампа суттєво сколихнула світові фінансові ринки — акції провідних компаній стрімко обвалилися, а серед інвесторів, бізнесу та політиків панує напруга на глобальному рівні.

2 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження масштабних тарифів на імпорт із більшості країн світу. Згідно з меморандумом Білого дому, йдеться про базові 10% мита для всіх країн, а також значно вищі тарифи для окремих торговельних партнерів, таких як Китай, Індія та Європейський Союз. Це рішення доповнило вже чинні обмеження, раніше запроваджені адміністрацією.

Реакція ринку була блискавичною: інвестори почали масово продавати акції, побоюючись масштабного уповільнення глобальної торгівлі та зростання витрат для компаній. Індекс S&P 500 обвалився майже на 19% від рекордного максимуму 19 лютого, а 8 квітня вперше за рік закрився нижче психологічної позначки 5 000, опустившись до 4 982,77 пункту.

Акції провідних технологічних компаній, таких як Apple, Amazon і Microsoft, зазнали особливо різкого падіння. Загалом компанії, що входять до S&P 500, втратили близько $5,8 трлн ринкової капіталізації — це найбільше чотириденне зниження з моменту створення індексу у 1950-х роках.

9 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про 90-денне призупинення більшості нових мит для багатьох країн, за винятком Китаю, на імпорт з якого мита були підвищені до 125%.

Стає зрозуміло, що фондовий ринок, швидше за все, зросте, якщо ризики торговельної війни зменшаться. Економісти попереджають, що тарифи можуть спровокувати інфляцію і значно підвищити шанси на економічну рецесію.

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Однак оцінка впливу на ціну Біткоїна залишається складним завданням. Це пов’язано з тим, що деякі інвестори розглядають фіксовану грошову систему криптовалюти як захист від постійного розширення глобальної пропозиції фіатної валюти.

Короткострокові кореляції шкодять BTC, але можливе зниження процентних ставок може переломити ситуацію.

Очікується, що в короткостроковій перспективі позитивна кореляція між Біткоїном і фондовим ринком збережеться. Тим не менш, фіскальні проблеми уряду США створюють потенційну можливість для зростання ціни Біткоїна.

8 квітня прибутковість 10-річних казначейських облігацій США зросла до 4,28% після короткого падіння до 3,90% 7 квітня. Це зростання свідчить про те, що інвестори вимагають більш високого доходу для утримання цих активів.

Очікується, що зростання вартості пролонгації боргу федерального уряду в розмірі $9 трлн, термін погашення якого настає протягом наступних 12 місяців, збільшить фіскальний дисбаланс і послабить долар США.

Індекс долара США (DXY) розійшовся з прибутковістю казначейських облігацій США, впавши до 103,0 8 квітня з 104,2 31 березня. Ця ситуація може потенційно підтримати ціну Біткоїна — таку думку висловив генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк у своєму листі до інвесторів від 31 березня.

Згідно з оновленим прогнозом Morgan Stanley, очікується, що ФРС США збереже процентні ставки на рівні 4,25%-4,50% до березня 2026 року, додавши, що «тільки рецесія може змінити розрахунок».

Динаміка Біткоїна, ймовірно, стане позитивною, оскільки трейдери усвідомлюють, що Федеральний резерв США має обмежений інструментарій для уникнення рецесії без ризику інфляції. Хоча прогнозування точного часу прориву залишається невизначеним, тривалі затримки у вирішенні питань торговельної війни можуть підштовхнути інвесторів до дефіцитних активів, таких як Біткоїн, особливо на тлі побоювань щодо потенційної девальвації долара США.

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Джерело: CoinTelegraph.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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