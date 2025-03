Кити переходять від продажу Біткоїна до його накопичення

Ончейн-дані від CryptoQuant демонструють суттєві зміни у структурі пропозиції. За останні п’ять місяців обсяг біткоїнів, які утримують великі гравці — так звані «кити» — значно зменшився: загалом на 290 000 BTC. Це вказує на період активного продажу, проте нові показники свідчать про уповільнення цього процесу та розворот

Біткоїн знову опинився на критичному рівні: бики намагаються подолати позначку $88 000, щоб запустити нове ралі. Цей рівень залишається важливим технічним бар’єром, і прорив вище може відкрити шлях до повторного тестування зони ліквідності $90-91 тис. Утім, загальний настрій ринку залишається обережним на тлі глобальної макроекономічної нестабільності.

Станом на момент написання матеріалу провідна криптовалюта впала нижче $84 тис.

Тривожні новини про торговельні конфлікти та непередбачувані політичні рішення і надалі розхитують глобальні ринки, залишаючи такі ризикові активи, як Біткоїн, вразливими до раптових змін настроїв. У цих умовах трейдери уважно стежать за ончейн-метриками, шукаючи ознаки глибших структурних змін.

Відомий аналітик Аксель Адлер поділився новими спостереженнями у соцмережі X: за останні п’ять місяців обсяг BTC у гаманцях з балансом понад 1000 біткоїнів зменшився на 290 000 BTC — це свідчить про тривалий період продажів. Однак, за словами Адлера, середні показники знову почали зростати, що сигналізує про повільний, але очевидний перехід до накопичення. Простіше кажучи, кити припинили продавати.

Over the last five months, the supply from major players has declined, with a total reduction of 290,000 BTC. Currently, average figures have begun to rise, essentially reflecting an accumulation of supply among players with wallet balances >1,000 BTC.

In simpler terms – whales… pic.twitter.com/g9o17RNDBl

— Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) March 27, 2025