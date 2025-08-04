Австрійський суд дозволив Нафтогазу стягнути російські активи на суму понад €120 млн

Група Нафтогаз отримала дозвіл Районного суду Відня (Австрія) на примусове виконання арбітражного рішення проти росії («Кримське рішення») на суму понад $5 млрд

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Зокрема, суд дозволив обтяження понад 20 об’єктів нерухомості росії на території Австрії, які будуть продані через аукціон. Загальна вартість цих активів перевищує 120 млн євро. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях.

«Черговий практичний крок на шляху до стягнення з росії понад $5 млрд за незаконно захоплені активи Групи Нафтогаз в Криму. Аналогічні дії тривають і в інших юрисдикціях. росія заплатить за все. Рано чи пізно. Обовʼязково!», — зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».

Інтереси Нафтогазу в Австрії представляє юридична фірма DORDA. Команду очолюють партнер Александр Карл і головний юрист Роберт Кеймельмайр за підтримки Терези Стінгл.

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Довідково:

У жовтні 2016 року Нафтогаз розпочав арбітражне провадження проти росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення москвою майна Групи — з порушенням двостороннього договору про захист інвестицій між Україною та росією. Нафтогаз був провідним учасником ринку природного газу в Криму, здійснюючи діяльність з розвідки, видобутку, транспортування, зберігання, переробки та розподілу газу. До переліку майна входили спеціальні дозволи на користування надрами, обладнання та інфраструктура, права на експлуатацію трубопроводів і газосховищ, частки у власності на газопроводи та понад 675 мільйонів кубометрів газу у підземних сховищах.

Після багаторічного арбітражного розгляду 12 квітня 2023 року трибунал у складі судді Іана Бінні (C.C., K.C.), доктора Чарльза Понсета та докторки Маї Станівукович, сформований під егідою Постійної палати третейського суду (PCA) в Гаазі, зобов’язав росію виплатити Нафтогазу понад 5 мільярдів доларів США за порушення умов договору.

Цей обʼєм виплати, щодо якого вже є Остаточне рішення арбітражу, залишається найбільшим серед усіх позовів інвесторів, поданих українськими компаніями щодо протиправних дій росії в Криму.

Остаточне рішення арбітражу про відшкодування збитків було ухвалено після проміжного Часткового рішення, в якому трибунал визнав свою юрисдикцію розглядати позови Нафтогазу та встановив, що росія несе відповідальність за експропріацію майна компанії.

Нещодавно Верховний суд Королівства Нідерланди відхилив касаційну скаргу російської федерації щодо скасування Часткового рішення трибуналу про юрисдикцію та суть справи.

Попри арбітражне рішення та ухвалу Верховного суду Нідерландів, росія відмовляється виплатити Нафтогазу присуджену суму. Відтак Нафтогаз ініціював міжнародну кампанію зі стягнення. Основна мета – забезпечити виконання арбітражного рішення в юрисдикціях, де росія має активи.

Нафтогаз у цій справі представляє юридична фірма Covington & Burling, зокрема Девід Пінскі, Кловіс Тревіно, Періс Аборо та Дін Ачесон.

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