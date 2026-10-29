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Робота, навчання та гранти: яку допомогу можуть отримати ветерани

29.10.2026 15:20
Микола Деркач

Ветерани та ветеранки можуть звернутися до служби зайнятості по допомогу з пошуком роботи, зміною професії та започаткуванням бізнесу. Підтримка передбачає також адаптацію робочих місць і супровід після отримання послуг

Робота, навчання та гранти: яку допомогу можуть отримати ветерани

Фото: chatgpt.com

Про це розповіли представниця Державної служби зайнятості Альона Скорзова та консультантка з працевлаштування людей з інвалідністю внаслідок війни Наталія Бондарчук у програмі «По живому» на Еспресо.

За наведеними Скорзовою даними, до служби звернулися понад 52 тисячі ветеранів і ветеранок. Приблизно кожного четвертого працевлаштували. Інші звернення стосувалися, зокрема, навчання, профорієнтації та підприємництва. Майже 9 тисяч запитів були пов’язані з професійно-технічною освітою.

Як обрати професію або започаткувати бізнес

Почати можна з профорієнтаційної консультації. Вона допоможе визначити, які навички вже є, де їх можна застосувати та чого потрібно навчитися. Бондарчук наголошує: перекваліфікацію варто пов’язувати з конкретними можливостями роботи.

Для охочих відкрити власну справу доступна грантова підтримка. Скорзова радить не поспішати оплачувати послуги посередників із написання бізнес-плану. Майбутній підприємець має сам розуміти витрати, попит і ризики свого проєкту. Допомогти з підготовкою можуть фахівці служби зайнятості.

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Адаптація робочого місця та подальша підтримка

Ще один інструмент — компенсація роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. За словами Скорзової, завдяки цьому механізму вже облаштували майже 800 місць.

Крім того, з кінця 2025 року діє подальший супровід: за згодою ветерана фахівці протягом шести місяців підтримують зв’язок і пропонують нові можливості.

Отже, звернення до служби зайнятості може бути корисним і тоді, коли людина ще не визначилася з майбутньою роботою. Консультація допоможе обрати між поверненням до професії, навчанням та підприємництвом.

Редакція PSM звертає увагу, що грант, навчання і працевлаштування вирішують різні завдання. Перед вибором програми варто визначити власну мету та з’ясувати умови участі, а для бізнес-проєкту — прорахувати не лише стартові витрати, а й джерела майбутнього доходу.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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