Озвучено 5 трендів ринку праці 2026

Роботодавці дедалі більше цінують практичні навички, уміння працювати зі штучним інтелектом та здатність адаптуватися до змін. Водночас змінюється і сам підхід до організації роботи

Про це повідомила Державна служба зайнятості, визначивши п’ять основних тенденцій 2026 року.

Практичні навички замість теорії.

Роботодавцям потрібні спеціалісти, здатні одразу застосовувати знання. Тому навчання дедалі частіше передбачає виконання реальних завдань, а не лише лекції. Наприклад, на курсах 3D-графіки учасники відразу створюють цифрові об’єкти.

Штучний інтелект стає робочим інструментом.

ШІ використовують для автоматизації завдань, навчання та пошуку роботи. У Службі зайнятості він уже допомагає підбирати вакансії, навчати людей віком понад 50 років і відповідати на звернення через контакт-центр.

Робота без прив’язки до офісу.

Дистанційний та гібридний формати дозволяють працювати з інших міст і навіть країн. Для України це особливо актуально через безпекові ризики та вимушене переміщення населення.

Попит на людські навички.

Критичне мислення, емоційний інтелект і здатність швидко пристосовуватися до змін стають важливими перевагами працівників. На відміну від рутинних операцій, ці компетенції складніше автоматизувати.

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Мікропаузи протягом дня.

Компанії дедалі частіше практикують короткі перерви, під час яких співробітники повністю відволікаються від завдань. Такий підхід покликаний підтримувати концентрацію та запобігати перевтомі.

Водночас український ринок праці продовжує відчувати нестачу кадрів. За даними Служби зайнятості, станом на 1 вересня 2026 року на Єдиному порталі вакансій було близько 236 тис. пропозицій роботи. Проте за низкою професій роботодавці не можуть знайти працівників із необхідною кваліфікацією.

Редакція PSM звертає увагу, що для українців головною перевагою стає поєднання професійних знань із цифровими навичками. Водночас поширення ШІ та гнучкого графіка не скасовує важливості стабільної оплати праці, офіційного працевлаштування й соціальних гарантій.

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