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ШІ став найслабшим місцем у кіберзахисті компаній — PwC

08.10.2026 13:50
Микола Деркач

Кібератаки на системи штучного інтелекту стали загрозою, до якої керівники компаній почуваються найменш підготовленими. Половина відповідальних за безпеку називають захист ШІ найбільшою прогалиною у своїй кіберготовності

ШІ став найслабшим місцем у кіберзахисті компаній — PwC

Фото: chatgpt.com

Про це свідчить нове дослідження PwC, представлене під час конференції Sibos 2026. У межах опитування компанія проаналізувала відповіді 3 934 керівників бізнесу та технологічних підрозділів із 71 країни.

За даними PwC, 50% керівників у сфері безпеки вважають саме готовність до атак на ШІ-системи своїм найбільшим слабким місцем. Компанії активно впроваджують штучний інтелект, однак їхні можливості із захисту нових технологій не завжди розвиваються такими самими темпами.

Одночасно з цим організації дедалі частіше звертаються до зовнішніх постачальників керованих послуг, особливо у сферах захисту ШІ та хмарної інфраструктури. У PwC пов’язують цю тенденцію зі зростанням складності кіберзагроз і нестачею внутрішньої експертизи.

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Попри наявні проблеми, компанії планують збільшувати витрати на захист. Згідно зі звітом, 86% опитаних очікують зростання бюджетів на кібербезпеку, а 58% включили ШІ до головних напрямів своїх майбутніх витрат у цій сфері.

Однією з фундаментальних проблем PwC називає відсутність чіткої моделі управління ризиками, пов’язаними зі штучним інтелектом. Компанії досі не мають єдиного підходу до того, хто саме повинен відповідати за безпеку ШІ.

У різних організаціях цю відповідальність покладають на CIO, CTO, керівників ширших технологічних підрозділів, спеціалізованих керівників із питань ШІ або директорів з інформаційної безпеки.

Співкерівниця Cyber and Risk Innovation Institute у PwC Тоня Угорец наголосила, що безпека не повинна сприйматися як перешкода для інновацій. Навпаки, надійні дані, зрозуміле корпоративне управління та здатність протистояти збоям дають компаніям можливість упевненіше впроваджувати нові технології.

Особливо гостро це питання стоїть перед фінансовими установами, які одночасно використовують ШІ у власних продуктах, повинні захищати ці системи та протидіяти зловмисникам, що також застосовують штучний інтелект.

У PwC також звертають увагу на майбутні технологічні виклики, зокрема квантові обчислення. Те, наскільки ефективно бізнес навчиться управляти ризиками ШІ вже зараз, може визначити його готовність до ще складніших загроз у майбутньому.

Таким чином, головним викликом для компаній стає не лише швидкість упровадження штучного інтелекту, а й здатність закладати кібербезпеку, управління ризиками та стійкість у ШІ-системи ще на етапі їх створення. Інакше швидка технологічна трансформація може одночасно створити нові можливості та нові точки вразливості.

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Джерело: Finextra. 

Рубрики: БезпекаСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
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