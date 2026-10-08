В Україні змінили правила підтвердження стажу: як зберегти роки роботи

Українцям спростили підтвердження страхового стажу для оформлення пенсії. Частину відомостей Пенсійний фонд отримуватиме з електронних реєстрів, а окремі періоди роботи враховуватимуть навіть за наявності боргів роботодавця

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Зміни, передбачені Законом №4851-IX, набрали чинності 2 серпня 2026 року.

Якщо необхідні дані вже є у державних електронних реєстрах, ПФУ не повинен вимагати їхнього додаткового паперового підтвердження. Відомості про роботу, зарплату та внески фонд може отримувати через електронний обмін.

Якщо інформації бракує, людину мають повідомити про це. У разі відмови у призначенні або перерахунку пенсії через недостатній стаж ПФУ зобов’язаний пояснити порядок його підтвердження, зокрема через суд.

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Окреме правило захищає працівників, за яких роботодавець не сплатив внески. Для визначення права на пенсію за віком такі періоди враховують, якщо роботодавець має заборгованість, подав відповідну звітність і нарахував внески у сумі не меншій за мінімальний страховий внесок. Йдеться саме про право на призначення пенсії, а не автоматичне підвищення виплати.

За відсутності електронних даних підтвердити роботу допоможе трудова книжка. Якщо її втрачено або записи неточні, можуть використовуватися архівні довідки, виписки з наказів, відомості про зарплату та інші документи.

У визначених урядом випадках стаж підтверджують показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником. Ще один можливий шлях — встановлення періоду трудових відносин у суді.

Редакція PSM звертає увагу, що перевірити обліковані періоди роботи варто завчасно. Якщо виявили прогалини, збережені документи та письмове звернення до ПФУ допоможуть з’ясувати, яких підтверджень бракує для зарахування стажу.

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