Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Деякі пенсіонери можуть втратити виплати: хто у небезпеці

07.10.2026 11:30
Микола Деркач

Тривала відсутність витрат із пенсійного рахунку може стати підставою для припинення виплат окремим отримувачам. Значення мають місце проживання пенсіонера та проходження ідентифікації

Деякі пенсіонери можуть втратити виплати: хто у небезпеці

Фото: chatgpt.com

Умови припинення та поновлення виплат пояснило Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області. Правило щодо відсутності видаткових операцій стосується пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

За роз’ясненням ПФУ щодо ідентифікації, виплати припиняють, якщо банк повідомив про відсутність видаткових операцій протягом шести місяців і за цей самий період людина не проходила фізичну ідентифікацію. Важливе саме поєднання цих умов.

Отже, твердження, що кожен пенсіонер обов’язково має щомісяця знімати гроші з картки, не випливає з цього правила. Воно також не означає необхідності витрачати всю отриману пенсію.

Окремо для отримувачів на ТОТ та тих, хто тимчасово проживає за кордоном і підпадає під відповідний порядок, діє щорічна ідентифікація до 31 грудня. Якщо ПФУ не отримав підтвердження її проходження, виплати припиняють із 1 січня наступного року. Операції з карткою не замінюють цієї процедури.

Читайте також: Пенсію можуть призупинити: кому обов’язкова ідентифікація у 2026

Якщо виплати вже припинили, пенсіонерам на ТОТ у ПФУ радять подати заяву онлайн та пройти ідентифікацію. Дистанційно це можна зробити:

  • авторизувавшись на вебпорталі ПФУ за допомогою «Дія.Підпису»;
  • під час відеоконференції з працівником Пенсійного фонду, пред’явивши документи, що посвідчують особу.

Для людей, які проживають на ТОТ або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію, також передбачене повідомлення про неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ.

«Після підтвердження особи всі виплати поновлять відповідно до вимог чинного законодавства», — наголосили в управлінні ПФУ.

Редакція PSM звертає увагу, що універсальна порада «щомісяця знімайте гроші» може створити хибне відчуття захищеності. Для збереження виплат важливо знати вимоги саме до своєї категорії та вчасно підтвердити особу. Якщо пенсія перестала надходити, першочергово варто з’ясувати причину в ПФУ — сама покупка карткою не замінить процедуру поновлення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Без черг і листоноші: як отримувати пенсію на картку в 2026

34 роки стажу: яку пенсію можуть нарахувати у 2026

Деяким пенсіонерам можуть зменшити виплати

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Як українським стартапам залучити гроші ЄС — Мінцифра 07.10.2026

Як українським стартапам залучити гроші ЄС — Мінцифра
Скільки грошей отримала Україна від іноземних інвестицій у 2026 06.10.2026

Скільки грошей отримала Україна від іноземних інвестицій у 2026
Кредитні витрати бізнесу хочуть обмежити: що пропонує Мінфін 06.10.2026

Кредитні витрати бізнесу хочуть обмежити: що пропонує Мінфін
Які соціальні стандарти хочуть закласти в бюджет-2027 — Гетманцев 06.10.2026

Які соціальні стандарти хочуть закласти в бюджет-2027 — Гетманцев
У Дії тестують дві нові послуги для оформлення виплат 06.10.2026

У Дії тестують дві нові послуги для оформлення виплат
Житло в Європі дорожчає: які країни лідирують за зростанням цін 06.10.2026

Житло в Європі дорожчає: які країни лідирують за зростанням цін

Вибір редакції
Всі
iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero
ТОП статей 02.10.2026

iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero

 Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців
ТОП статей 29.09.2026

Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців

 Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу
ТОП статей 29.09.2026

Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу

 Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною
ТОП статей 28.09.2026

Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною

Останні новини
Сьогодні  18:10

Криптотрейдер перетворив $3,8 тис. на понад $1 млн завдяки одному мемкоїну

 Сьогодні  16:50

Магнітні бурі змінюють природний «пульс» Землі — вчені

 Сьогодні  15:30

Україна стала однією з головних цілей кібератак у світі — Microsoft

 Сьогодні  14:10

Біткоїн приніс SpaceX майже $192 млн за 20 днів

 Сьогодні  12:50

Учені знайшли незвичний спосіб збільшити потужність батареї

 Сьогодні  10:10

Як українським стартапам залучити гроші ЄС — Мінцифра

 06.10.2026  20:30

Скільки грошей отримала Україна від іноземних інвестицій у 2026

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image