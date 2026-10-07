Деякі пенсіонери можуть втратити виплати: хто у небезпеці

Тривала відсутність витрат із пенсійного рахунку може стати підставою для припинення виплат окремим отримувачам. Значення мають місце проживання пенсіонера та проходження ідентифікації

Умови припинення та поновлення виплат пояснило Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області. Правило щодо відсутності видаткових операцій стосується пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

За роз’ясненням ПФУ щодо ідентифікації, виплати припиняють, якщо банк повідомив про відсутність видаткових операцій протягом шести місяців і за цей самий період людина не проходила фізичну ідентифікацію. Важливе саме поєднання цих умов.

Отже, твердження, що кожен пенсіонер обов’язково має щомісяця знімати гроші з картки, не випливає з цього правила. Воно також не означає необхідності витрачати всю отриману пенсію.

Окремо для отримувачів на ТОТ та тих, хто тимчасово проживає за кордоном і підпадає під відповідний порядок, діє щорічна ідентифікація до 31 грудня. Якщо ПФУ не отримав підтвердження її проходження, виплати припиняють із 1 січня наступного року. Операції з карткою не замінюють цієї процедури.

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Якщо виплати вже припинили, пенсіонерам на ТОТ у ПФУ радять подати заяву онлайн та пройти ідентифікацію. Дистанційно це можна зробити:

авторизувавшись на вебпорталі ПФУ за допомогою «Дія.Підпису»;

під час відеоконференції з працівником Пенсійного фонду, пред’явивши документи, що посвідчують особу.

Для людей, які проживають на ТОТ або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію, також передбачене повідомлення про неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ.

«Після підтвердження особи всі виплати поновлять відповідно до вимог чинного законодавства», — наголосили в управлінні ПФУ.

Редакція PSM звертає увагу, що універсальна порада «щомісяця знімайте гроші» може створити хибне відчуття захищеності. Для збереження виплат важливо знати вимоги саме до своєї категорії та вчасно підтвердити особу. Якщо пенсія перестала надходити, першочергово варто з’ясувати причину в ПФУ — сама покупка карткою не замінить процедуру поновлення.

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