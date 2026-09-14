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Без черг і листоноші: як отримувати пенсію на картку в 2026

14.09.2026 12:50
Микола Деркач

Українські пенсіонери можуть самостійно обирати, як отримувати виплати — через поштове відділення або на банківський рахунок. У Пенсійному фонді пояснили, чим другий варіант може бути зручнішим та як перейти на картку

Без черг і листоноші: як отримувати пенсію на картку в 2026

Фото: magnific.com

Одна з головних переваг банківського рахунку — швидкий доступ до грошей. Після фінансування Пенсійним фондом кошти зараховують на пенсійний рахунок не пізніше наступного банківського дня. При цьому людина не прив’язана до графіка роботи пошти чи візиту листоноші: зняти необхідну суму можна в банкоматі або відділенні банку тоді, коли це зручно.

Також немає необхідності одразу забирати всю пенсію готівкою. Частину грошей можна залишити на рахунку, а решту використовувати для повсякденних витрат. Банківська картка дає змогу оплачувати покупки, ліки та комунальні послуги, а окремі банки пропонують пенсіонерам додаткові програми — наприклад, кешбек або відсотки на залишок коштів. Конкретні умови залежать від обраної фінансової установи.

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Картка також зменшує необхідність постійно носити із собою значну суму готівки. У разі втрати пластику рахунок не зникає — картку можна заблокувати та замовити нову.

Щоб перейти з поштового отримання пенсії на банківське, потрібно відкрити рахунок в одному з уповноважених банків і подати заяву про зміну способу виплати. Зробити це можна і дистанційно: ПФУ дозволяє заповнити електронну заяву на своєму вебпорталі та вказати реквізити банківського рахунку.

Водночас перехід на картку не є обов’язковим. Пенсіонер може продовжувати отримувати гроші через пошту, а також за потреби змінити банк або спосіб виплати.

Редакція PSM звертає увагу, що під час вибору банку варто орієнтуватися не лише на зручність отримання пенсії, а й на тарифи, доступність банкоматів і відділень, умови зняття готівки та якість підтримки. Особливо важливо не передавати PIN-код, CVV та коди з SMS стороннім особам — працівники банків і Пенсійного фонду не повинні запитувати ці дані.

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Джерела: napensii.ua; pfu.gov.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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