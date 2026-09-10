У Раді пропонують підняти мінімальну пенсію до 7350 грн

В Україні можуть переглянути підхід до мінімальних пенсійних виплат. У Верховній Раді пропонують орієнтуватися не на офіційний показник прожиткового мінімуму, а на суму, яка, на думку депутатів, більше відповідає реальним витратам літніх людей. У такому разі мінімальна пенсія могла б зрости до 7350 грн

Про це заявив перший заступник голови парламентського комітету з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк.

За його словами, нинішній рівень виплат для значної частини пенсіонерів залишається надто низьким. Понад 3 млн українців отримують близько 3 тис. грн на місяць, а виплати майже мільйона людей становлять приблизно 2600 грн. Цимбалюк наголосив, що за таких сум покрити базові щомісячні витрати вкрай складно.

У профільному комітеті парламенту наполягають на швидшому просуванні пенсійної реформи. За словами депутата, її параметри ще опрацьовуються, однак ключові рішення можуть сформувати найближчим часом. У комітеті хотіли б, щоб оновлена система почала діяти вже із січня наступного року.

Одне з головних питань — яким має бути мінімальний розмір пенсії. У комітеті вважають, що нижня межа виплат повинна становити щонайменше 7350 грн. Такий рівень там пов’язують із фактичним прожитковим мінімумом для людей, які втратили працездатність.

Водночас остаточного рішення наразі немає. За словами Цимбалюка, на рівні міністерства обговорюють нижчу суму — близько 6000 грн.

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Не менш важливим залишається питання, звідки держава братиме кошти на суттєве підвищення пенсій. Серед можливих варіантів називають залучення міжнародної фінансової допомоги та збільшення надходжень усередині країни.

Окремий резерв депутати бачать у детінізації економіки. Зокрема, йдеться про посилення контролю в секторах, де частина операцій залишається поза офіційним обліком. Як один із прикладів Цимбалюк навів алкогольний ринок, де, за його словами, значний обсяг продукції реалізується нелегально.

На думку редакції PSM, підвищення мінімальної пенсії до рівня фактичних витрат могло б суттєво покращити становище найбільш вразливих пенсіонерів. Водночас масштаб такого рішення напряму залежатиме від можливостей бюджету та джерел стабільного фінансування. Без системних змін у доходах держави різке збільшення виплат буде складно зробити довгостроковим.

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Джерело: Знай.UA.