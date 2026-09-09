close-btn
PaySpaceMagazine

До 242 грн за куб: де в Україні найдорожча вода

09.09.2026 13:00
Микола Деркач

Вартість водопостачання та водовідведення в Україні дедалі більше залежить від конкретного міста чи громади. Після того як рішення щодо частини тарифів перейшли на місцевий рівень, різниця між регіонами стала особливо помітною: у деяких громадах сукупна вартість послуг уже перевищує 200 грн за кубометр

До 242 грн за куб: де в Україні найдорожча вода

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Найвищий тариф у вересні зафіксовано в Ріпкинській громаді Чернігівської області — 242 грн за кубометр водопостачання та водовідведення.

Серед найдорожчих також Умань, де тариф становить 158,33 грн за кубометр, та Бородянка Київської області — 139,34 грн.

В Ужгороді за водопостачання та водовідведення споживачі платять загалом 91,24 грн за кубометр. У Вінниці тариф підвищився до 81,01 грн, що на 216% більше за попередній рівень.

У Києві вартість послуг для населення зросла більш ніж удвічі — з 30,38 грн до 63,79 грн за кубометр. За оцінками міської влади, для родини з трьох осіб це може означати близько 200 грн додаткових витрат щомісяця. Окремо споживачі сплачують абонентську плату, яка може сягати 94,38 грн на місяць.

У Львові централізоване водопостачання та водовідведення коштує 56,38 грн за кубометр.

Водночас фактична собівартість послуг у великих містах може бути значно вищою за тариф для населення. Однією з головних причин стало подорожчання електроенергії, на яку припадає значна частина витрат водоканалів. У деяких містах економічно обґрунтована ціна вже перевищує 90 грн за кубометр.

Також читайте: Деякі українці можуть отримувати більше ₴3000 щомісяця: кому доступна допомога

Щоб не перекладати всю різницю на споживачів, місцева влада використовує різні механізми підтримки.

У Києві та Львові частину витрат водоканалів компенсують із міських бюджетів, завдяки чому тарифи для населення залишаються нижчими за розрахункову собівартість.

У Вінниці запровадили адресну допомогу для вразливих категорій населення та внутрішньо переміщених осіб. Розмір щомісячної компенсації становить 113,8 грн на людину для будинків із гарячим водопостачанням та 149,5 грн — без нього.

Водночас не всі громади можуть дозволити собі такі програми. Наприклад, у Борисполі через дефіцит бюджету відмовилися від компенсації близько 10 грн із кожного кубометра, тому ці витрати тепер мають покривати самі споживачі.

Для домогосподарств із невисокими доходами основним механізмом підтримки залишається житлова субсидія. Після зміни тарифів її розмір має перераховуватися автоматично з урахуванням установлених соціальних нормативів споживання.

На думку редакції PSM, дедалі більший розрив між тарифами в українських громадах показує, наскільки сильно кінцева ціна води залежить від стану місцевої інфраструктури, вартості електроенергії та можливостей бюджету компенсувати витрати водоканалів. Для споживачів це означає, що місце проживання стає одним із ключових факторів у розмірі комунальних платежів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами: 

Пенсію можуть призупинити: кому обов’язкова ідентифікація у 2026

Деякі пенсіонери можуть отримати 2595 грн доплати щомісяця

Мінімальну пенсію пропонують збільшити до 10 000 грн

Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
У що інвестує Майкл Беррі: огляд портфеля легендарного аналітика 09.09.2026

У що інвестує Майкл Беррі: огляд портфеля легендарного аналітика
Альтернатива ОВДП: куди ще можуть інвестувати українці 09.09.2026

Альтернатива ОВДП: куди ще можуть інвестувати українці
Субсидію нарахують не всім: кому потрібно звернутися до ПФУ 09.09.2026

Субсидію нарахують не всім: кому потрібно звернутися до ПФУ
Український бізнес може отримати до 2,5 млн грн: як подати заявку 09.09.2026

Український бізнес може отримати до 2,5 млн грн: як подати заявку
Золотовалютні резерви України скоротилися: огляд 09.09.2026

Золотовалютні резерви України скоротилися: огляд
Деякі українці можуть отримувати більше ₴3000 щомісяця: кому доступна допомога 08.09.2026

Деякі українці можуть отримувати більше ₴3000 щомісяця: кому доступна допомога

Вибір редакції
Всі
Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець
ТОП статей 31.08.2026

Інтерчейндж і ціна приймання платежів: що насправді платить торговець

 Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків
ТОП статей 31.08.2026

Як стейблкоїни перебудовують фінтех: від крипторинку до глобальних розрахунків

 Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника
ТОП статей 27.08.2026

Кому українські банки готові позичати гроші у 2026 році: портрет типового позичальника

 Венчурні інвестиції, розвиток стартапів і майбутнє України як R&D-хабу — інтерв’ю з Вікторією Тігіпко
ТОП статей 25.08.2026

Венчурні інвестиції, розвиток стартапів і майбутнє України як R&D-хабу — інтерв’ю з Вікторією Тігіпко

Останні новини
Сьогодні  19:30

Український бізнес наростив інвестиції: куди спрямували 307,9 млрд грн

 Сьогодні  19:00

У що інвестує Майкл Беррі: огляд портфеля легендарного аналітика

 Сьогодні  18:30

Альтернатива ОВДП: куди ще можуть інвестувати українці

 Сьогодні  18:00

Квантовий комп’ютер зможе зламати захист Біткоїна за 26 днів — IonQ

 Сьогодні  17:00

Український бізнес може отримати до 2,5 млн грн: як подати заявку

 Сьогодні  16:30

Землю знову накрила магнітна буря: що робити

 Сьогодні  16:00

Золотовалютні резерви України скоротилися: огляд

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.