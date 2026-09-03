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Мінімальну пенсію пропонують збільшити до 10 000 грн

03.09.2026 15:40
Микола Деркач

В Україні пропонують поступово збільшити гарантований рівень пенсійного забезпечення для людей із найнижчими виплатами. Один із варіантів передбачає його підвищення до 6,5 тис. грн у 2027 році, 8 тис. грн у 2028-му та 10 тис. грн у 2029 році

Мінімальну пенсію пропонують збільшити до 10 000 грн

Фото: magnific.com//Drazen Zigic

Такі орієнтири запропонував голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у пропозиціях до Бюджетної декларації. Наразі ці суми не є вже затвердженими пенсійними виплатами.

Ідея полягає у встановленні гарантованого мінімуму, який мав би посилити захист пенсіонерів із невисокими доходами. Насамперед це може стосуватися людей, чиї виплати залишаються низькими через невеликі офіційні зарплати протягом трудового життя або тривалу сплату страхових внесків із мінімального доходу.

Питання особливо актуальне через значну різницю у розмірах пенсій. На початку 2026 року середня пенсія за віком у жінок становила близько 5,5 тис. грн, тоді як у чоловіків — приблизно 7,5 тис. грн.

Однією з причин такого розриву є різниця у трудовому стажі та заробітках. Жінки частіше мають перерви у кар’єрі через догляд за дітьми або родичами, а також значною мірою представлені у сферах із нижчим рівнем оплати праці. Усе це згодом впливає на розрахунок пенсії.

Водночас підвищення гарантованих виплат — лише один із напрямів можливого реформування системи.

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Наприкінці серпня у Верховній Раді зареєстрували пакет законопроєктів №15570, №15571 та №15572, пов’язаних зі створенням нової моделі добровільних пенсійних фондів.

Основний законопроєкт №15570 має врегулювати роботу таких фондів. Супутні документи передбачають відповідні зміни до Податкового та Цивільного кодексів.

За задумом, добровільна система має дозволити українцям самостійно накопичувати додаткові кошти на старість поряд із пенсією із солідарної системи. Йдеться про індивідуальні накопичення, які можуть інвестуватися для отримання доходу, а права на накопичені кошти мають бути чітко врегульовані законодавством.

Водночас і цей механізм поки перебуває на законодавчому етапі: реєстрація законопроєктів не означає, що нові правила вже почали діяти.

На думку редакції PSM, найбільш важливим у запропонованих змінах є спроба вирішувати пенсійну проблему одразу у двох напрямах: підвищувати захист людей, які вже мають низькі виплати, і паралельно створювати можливість накопичувати додаткову пенсію самостійно. Однак цифри 6,5, 8 та 10 тис. грн поки варто сприймати саме як запропоновані орієнтири. Реальні строки та суми залежатимуть від майбутніх рішень щодо пенсійної реформи та державного бюджету.

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Джерело: На пенсії.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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