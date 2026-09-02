Які зарплати отримують у держорганах — Мінфін

У липні 2026 року середня нарахована зарплата працівників центральних органів виконавчої влади становила 66,22 тис. грн. За рік вона збільшилася приблизно на 5,6 тис. грн, свідчать оновлені дані Міністерства фінансів

Водночас середня суддівська винагорода у вищих судових органах в окремих випадках сягнула 743,55 тис. грн. У місцевих загальних судах середній показник становив 120,3 тис. грн. До вищих судових органів у статистиці Мінфіну належать, зокрема, Конституційний Суд, Верховний Суд, Вища рада правосуддя, Вищий антикорупційний суд та Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Загалом у державних органах України у липні працювали 165,4 тис. осіб. Це на 1,9 тис. менше, ніж у тому самому місяці минулого року.

Найбільше працівників припадало на державні органи центрального рівня разом із територіальними підрозділами — 108,4 тис. осіб. Ще близько 34 тис. працювали в органах судової влади, а 23 тис. — у місцевих державних та військових адміністраціях.

Якщо порівнювати з червнем, загальна чисельність працівників державних органів також трохи скоротилася — з 165,6 тис. до 165,4 тис. осіб. У центральних органах кількість працівників за місяць зменшилася приблизно на 200 осіб.

Середня зарплата працівників центральних органів при цьому майже не змінилася. У червні вона становила 66,84 тис. грн, тож у липні показник знизився приблизно на 620 грн, або менш ніж на 1%.

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У Мінфіні наголошують, що літні показники зарплат мають сезонну специфіку. У період відпусток працівникам можуть нараховувати грошову допомогу на оздоровлення, що впливає на середній рівень виплат за конкретний місяць.

Крім того, у зарплатній статистиці можуть враховуватися одноразові виплати — наприклад, компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань або виплати під час звільнення. Тому один місячний показник не завжди відображає звичайний рівень регулярної зарплати конкретного працівника.

Мінфін щомісяця оновлює дані про чисельність та оплату праці у державних органах, місцевих адміністраціях і судовій системі. Статистика не охоплює сектор безпеки та оборони.

На думку редакції PSM, липневі цифри вкотре показують, наскільки різним може бути рівень оплати всередині державного сектору. Водночас оцінювати такі показники лише за одним місяцем варто обережно: відпускні, допомога на оздоровлення та інші разові виплати можуть суттєво підняти середнє значення. Значно показовішою буде динаміка за кілька місяців або за рік, яка дозволяє відокремити системне зростання зарплат від сезонних стрибків.

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Джерело: Міністерство фінансів.