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Частка проблемних кредитів в українських банках впала

02.09.2026 10:10
Микола Деркач

Українські банки продовжують скорочувати частку проблемних кредитів. Станом на 1 серпня 2026 року частка непрацюючих кредитів, або NPL, у банківському секторі становила 12,1%. Від початку року показник зменшився на 1,8 відсоткового пункту, повідомив Національний банк України

Частка проблемних кредитів в українських банках впала

Фото: НБУ

NPL — це кредити, за якими позичальник суттєво прострочив платежі або банк уже вважає малоймовірним повне повернення боргу. Висока частка таких кредитів створює додаткові ризики для банків та змушує їх формувати резерви на можливі втрати.

Зниження показника цього року відбувається одразу з двох причин. Банки активно нарощують нове кредитування, причому якість нових позик є вищою, а паралельно продовжують працювати зі старими проблемними боргами.

За січень–липень валовий обсяг кредитів у банківській системі збільшився на 194,8 млрд грн, або на 14,3%, і досяг 1,555 трлн грн. Водночас обсяг самих непрацюючих кредитів скоротився на 0,8 млрд грн, або на 0,4%.

Тобто частка NPL падає не лише через механічне збільшення загального кредитного портфеля. Банки одночасно поступово позбуваються частини старих проблемних боргів.

Позитивна динаміка помітна як у кредитуванні населення, так і бізнесу. Частка непрацюючих кредитів фізичних осіб за сім місяців знизилася на 0,7 в. п. — до 10%. У корпоративному сегменті скорочення було помітнішим: на 2,5 в. п., до 14,5%.

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Причому зменшення частки проблемних кредитів НБУ зафіксував у всіх групах банків, а не лише в окремих великих установах.

Нинішня тенденція продовжує рух, який сформувався ще минулого року. На кінець 2025 року частка NPL становила 13,9%, що на той момент було найнижчим рівнем більш ніж за 15 років. Тоді НБУ також називав серед основних факторів зростання якісного нового кредитування та списання старих проблемних позик.

На думку редакції PSM, важливо, що частка проблемних кредитів знижується на тлі досить швидкого розширення самого кредитного портфеля. Це означає, що банки не просто видають більше позик, а поки що здатні нарощувати кредитування без пропорційного накопичення нових проблемних боргів. Якщо така динаміка збережеться, це створюватиме більше простору для подальшого кредитування бізнесу та населення, хоча справжню якість нових кредитів можна буде оцінити лише на довшому часовому горизонті.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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