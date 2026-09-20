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За яких умов Пенсійний фонд може припинити допомогу та пільги у 2026

20.09.2026 13:00
Микола Деркач

Статус пенсіонера сам по собі не гарантує права на всі види державної підтримки. Під час призначення або продовження пільг і субсидій Пенсійний фонд перевіряє доходи та інші обставини домогосподарства, а в окремих випадках виплати можуть не призначити або припинити

За яких умов Пенсійний фонд може припинити допомогу та пільги у 2026

Фото: magnific.com

Перевірка доходів стосується передусім житлових субсидій, пільг на комунальні послуги та окремих видів соціальної допомоги. Вона потрібна для визначення того, чи відповідає людина встановленим критеріям підтримки.

У 2026 році для тих категорій пільговиків, яким знижки на оплату ЖКП надаються з урахуванням доходу, середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не повинен перевищувати 4660 грн. Якщо цей показник вищий, право саме на пільгу не виникає, однак людина може звернутися за житловою субсидією.

Важливо, що 4660 грн — це не оцінка «достатнього для життя» доходу, а законодавчо встановлений поріг для отримання пільги, який розраховують на основі прожиткового мінімуму та податкової соціальної пільги.

При цьому є винятки. Незалежно від доходів пільги на комунальні послуги надаються, зокрема, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України.

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Окремі правила діють для отримувачів субсидій. ПФУ може припинити їх надання, якщо у заяві або декларації виявлять недостовірні відомості, які вплинули на право на допомогу чи її розмір. Проблеми можуть виникнути і тоді, коли отримувач не повідомив протягом 30 днів про зміни, що впливають на субсидію.

Повідомляти потрібно, зокрема, про зміну складу домогосподарства або соціального статусу його членів, великі покупки (наприклад, одноразову покупку чи придбання нерухомості на суму понад 100 тис. грн), зміну переліку комунальних послуг та інші обставини. Якщо через неповні або неправдиві відомості людина отримала надмірну суму субсидії, може постати питання і про повернення коштів.

Редакція PSM звертає увагу, що перевірка доходів не означає автоматичного припинення пенсії. Йдеться про додаткові види державної підтримки, право на які залежить від доходу, складу сім’ї та інших встановлених законодавством критеріїв.

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Допоміжні матеріали: napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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