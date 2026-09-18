Деякі українці можуть отримати до 12 300 грн допомоги від ООН

У вересні частина українців може отримати від 10 800 до 12 300 грн міжнародної грошової допомоги. Йдеться про програму УВКБ ООН для людей, які постраждали від війни, були змушені евакуюватися або належать до вразливих категорій

Програма грошової допомоги Агентства ООН у справах біженців доступна в різних регіонах України для людей, які постраждали від війни або належать до вразливих категорій. Нещодавно реєстрацію на виплати відкрили і в Миколаєві. Серед потенційних отримувачів — пенсіонери, люди з інвалідністю, безробітні старшого віку, багатодітні сім’ї та інші вразливі громадяни.

Претендувати на допомогу можуть, зокрема, люди, які протягом останніх 45 днів евакуювалися з небезпечних територій, постраждали від обстрілів, нещодавно отримали статус ВПО або повернулися в Україну після вимушеного перебування за кордоном.

Для частини категорій діють додаткові умови: середньомісячний дохід домогосподарства на одну людину не повинен перевищувати 8 300 грн, а сам заявник має належати до визначеної категорії вразливості.

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Розмір виплати залежить від обставин. Люди, які евакуювалися або постраждали від обстрілів, можуть отримати 12 300 грн на одну особу. Для тих, хто повернувся після вимушеного перебування за кордоном, передбачено 10 800 грн.

Щоб подати заявку в Миколаєві, потрібно записатися в електронну чергу, після чого представники програми зв’яжуться з кандидатами та запросять на співбесіду. Для реєстрації знадобляться паспорт, ІПН, банківські реквізити, документи про склад сім’ї та підтвердження вразливості.

Редакція PSM звертає увагу, що виплата не призначається автоматично всім пенсіонерам. Рішення ухвалюється після перевірки обставин домогосподарства та відповідності критеріям конкретної програми, тому перед поданням заявки варто перевірити актуальні умови на сайті УВКБ ООН.

Зауважимо, що отримати допомогу можуть і жителі інших регіонів України. За даними УВКБ ООН, центри реєстрації працюють, зокрема, у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській та Вінницькій областях. Водночас право на виплату залежить не лише від регіону проживання, а й від обставин евакуації, наслідків обстрілів та рівня вразливості домогосподарства.

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Джерела: napensii.ua; help.unhcr.org.