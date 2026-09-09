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Субсидію нарахують не всім: кому потрібно звернутися до ПФУ

09.09.2026 17:30
Микола Деркач

З початком опалювального сезону житлові субсидії українцям перерахують. Більшості одержувачів нічого робити не потрібно, однак окремим домогосподарствам доведеться самостійно звернутися до Пенсійного фонду

Субсидію нарахують не всім: кому потрібно звернутися до ПФУ

Фото: chatgpt.com

Для тих, хто вже отримує житлову субсидію і не мав змін в обставинах, що впливають на право на допомогу, ПФУ проведе перерахунок автоматично. Повторно подавати заяву та декларацію не потрібно. Автоматично визначать виплату і для домогосподарств, у яких у попередньому періоді розмір субсидії становив 0 грн.

Звернутися до Пенсійного фонду необхідно тим, хто оформлює субсидію вперше, а також громадянам, у яких відбулися зміни, здатні вплинути на її призначення або розмір. Йдеться, зокрема, про зміну складу зареєстрованих у житлі осіб, складу сім’ї члена домогосподарства або переліку житлово-комунальних послуг.

Повторно подати документи можуть і ті, кому раніше відмовили у допомозі через борги за комунальні послуги. Це актуально, якщо заборгованість уже погашена, реструктуризована або оскаржується в суді.

Основними документами для оформлення субсидії залишаються заява та декларація. За потреби ПФУ може вимагати додаткові підтвердження — наприклад, договір оренди житла, документ про реструктуризацію боргу або довідку ВПО.

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Подати заяву можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду, поштою, через вебпортал чи мобільний застосунок ПФУ. Також документи приймають у ЦНАПах, органах місцевого самоврядування та через портал Дія.

Важливе значення має дата звернення. За чинними правилами, якщо заяву подати протягом двох місяців від початку опалювального сезону, субсидію можуть призначити з його початку, але не раніше дня виникнення права на допомогу. Для сезону, який стартує 1 жовтня, це означає, що звернутися варто до кінця листопада. Після цього субсидію призначатимуть уже з місяця подання документів.

Редакція PSM звертає увагу, що одержувачам субсидій варто заздалегідь перевірити, чи не змінилися дані про склад домогосподарства, комунальні послуги або заборгованість. Навіть якщо раніше допомогу нараховували автоматично, незадекларовані зміни можуть вплинути на право на виплату в новому опалювальному сезоні.

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Допоміжні джерела: pfu.gov.ua; napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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