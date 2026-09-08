Пенсію можуть призупинити: кому обов’язкова ідентифікація у 2026

Частина українських пенсіонерів має пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року, щоб і надалі отримувати виплати. Водночас ця вимога стосується не всіх — для окремих категорій її скасували

Ідентифікація потрібна Пенсійному фонду України, щоб підтвердити, що пенсію отримує саме та людина, якій призначено виплати.

Кому потрібно пройти ідентифікацію

У 2026 році процедура є обов’язковою для двох категорій пенсіонерів:

громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях України;

пенсіонерів, які перебувають за кордоном і відповідають визначеним законодавством умовам.

Зокрема, йдеться про людей, які перебувають за межами України щонайменше 183 дні протягом календарного року або отримали в іншій країні статус біженця чи тимчасовий захист через повномасштабну війну, не оформлюючи постійне місце проживання за кордоном.

Раніше проходити ідентифікацію також мали внутрішньо переміщені особи, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Однак 1 липня 2026 року Верховна Рада ухвалила закон №12301, який скасував цю вимогу для такої категорії громадян.

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Як пройти ідентифікацію

Зробити це необхідно до 31 грудня 2026 року. Для тих, на кого поширюється відповідна вимога, ідентифікацію потрібно проходити щороку. Тобто проходження процедури у 2025 році не звільняє від неї у 2026-му.

Пенсійний фонд передбачає кілька способів підтвердження особи:

особисто звернутися до сервісного центру ПФУ;

пройти процедуру через вебпортал електронних послуг ПФУ за допомогою «Дія.Підпису»;

скористатися відеоідентифікацією, попередньо подавши заявку через портал ПФУ або за телефонами 0 800 503 753, (044) 281-08-70 чи (044) 281-08-71;

звернутися до української консульської установи за кордоном, а отриманий документ передати Пенсійному фонду онлайн або поштою.

Кому нічого робити не потрібно

Якщо пенсіонер не належить до категорій, для яких передбачена обов’язкова щорічна ідентифікація, спеціально проходити цю процедуру до кінця року не потрібно.

Редакція PSM звертає увагу, що пенсіонерам, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, варто завчасно перевірити, чи поширюється на них вимога щодо ідентифікації. Якщо процедура є обов’язковою, її краще не відкладати до кінця грудня, адже відсутність підтвердження особи може призвести до призупинення пенсійних виплат.

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За матеріалами napensii.ua.