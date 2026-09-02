Середня зарплата в Україні знизилася: хто заробляє найбільше

У липні 2026 року середня зарплата штатних працівників в Україні становила 32 243 грн. Це на 540 грн, або 1,6%, менше, ніж у червні, коли показник досягав 32 783 грн

Про це свідчать дані Державної служби статистики, на які звернув увагу голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Водночас липневе зниження відбулося після доволі різкого зростання місяцем раніше. У червні середня зарплата збільшилася на 5,9% порівняно з травнем. А якщо порівнювати з липнем 2025 року, зарплати залишаються на 21,7% вищими.

Різниця між окремими сферами залишається значною. Найвища середня зарплата у липні була у сфері інформації та телекомунікацій — 78 716 грн проти 77 931 грн у червні. В авіаційному транспорті працівники в середньому отримували 69 679 грн, а у фінансовій та страховій діяльності — 64 922 грн.

На іншому кінці рейтингу — культура та освіта. У сфері творчості, мистецтва та розваг середня зарплата становила 16 734 грн, у бібліотеках, архівах і музеях — 16 765 грн. В освіті показник опустився до 20 237 грн проти 25 394 грн у червні. Тобто лише за місяць середня зарплата освітян скоротилася на 5 157 грн, або приблизно на 20,3%.

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Саме ситуацію в освіті Гетманцев назвав одним із найбільш показових прикладів дисбалансу в оплаті праці. На його думку, підвищення зарплат педагогів має залишатися одним із пріоритетів держави.

Розрив помітний і між регіонами. Найвищу середню зарплату традиційно зафіксували у Києві — 49 463 грн. Найнижчою вона була у Чернівецькій області — 23 354 грн. Отже, різниця між столицею та регіоном із найнижчим показником перевищує 26 тис. грн, а середня зарплата у Києві більш ніж удвічі вища.

При цьому статистика Держстату стосується саме штатних працівників і показує нараховану, тобто номінальну зарплату до сплати податків. Тому ці цифри не варто сприймати як суму, яку середньостатистичний українець фактично отримує «на руки».

На думку редакції PSM, саме місячне зниження середньої зарплати на 1,6% поки не виглядає тривожним сигналом, особливо після різкого зростання у червні. Значно показовішим є інше: працівники різних секторів і регіонів фактично живуть у дуже різних зарплатних реальностях. Коли середня оплата в одних сферах наближається до 80 тис. грн, а в інших не доходить і до 20 тис. грн, загальний показник у 32 тис. грн дедалі менше описує реальний стан доходів конкретного працівника.

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