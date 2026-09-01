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Ніхто не застрахований: як Майкл Сейлор втратив $84 млн на Біткоїні

01.09.2026 18:20
Микола Деркач

Майкл Сейлор, виконавчий голова Strategy (NASDAQ: MSTR) та один із найвідоміших прихильників біткоїна (BTC), цього літа зазнав значних втрат на операціях із криптовалютою

Ніхто не застрахований: як Майкл Сейлор втратив $84 млн на Біткоїні

Фото: unsplash.com

За останні два місяці Сейлор продав 6 916 BTC приблизно за $429,35 млн за середньою ціною $62 081 за монету, а згодом придбав 4 603 BTC приблизно за $369,7 млн — уже за середньою ціною $80 318. Про це свідчать дані Lookonchain.

Якщо порівняти ціни продажу та подальшого викупу біткоїнів, орієнтовні втрати від таких операцій у період із кінця липня до 31 серпня становлять близько $84 млн.

Майкл Сейлор знову купує Біткоїн

Попри ці втрати, стратегія Сейлора суттєво не змінилася. Акції Strategy зросли на початку торгів після того, як компанія відновила купівлю біткоїнів після десяти тижнів перерви.

Завдяки цьому акції компанії наблизилися до найкращого місячного результату за останні 21 місяць: за місяць їхня вартість зросла приблизно на 36%.

Остання покупка, про яку Сейлор також повідомив у X, становила 4 603 BTC приблизно на $370 млн протягом одного тижня.

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Це стала перша заявлена купівля біткоїнів Strategy з 22 червня, коли компанія придбала ще 520 BTC.

Крім того, Strategy збільшила запаси готівки у доларах США на $29 млн та викупила власні привілейовані акції STRC на суму $152 млн.

Після останньої угоди (станом на 30 серпня 2026 року) загальний криптовалютний резерв Strategy досяг 845 050 BTC. За ціни Біткоїна близько $77 807 його вартість становить приблизно $65,7 млрд. Таким чином компанія продовжує дотримуватися стратегії, за якої монета залишається ключовим активом її корпоративного резерву.

Редакція PSM звертає увагу, що історія Strategy демонструє ризики навіть масштабної та довгострокової стратегії накопичення Біткоїна: через високу волатильність активу продаж і подальший викуп у невдалий момент можуть призвести до десятків мільйонів доларів втрат. Для України цей кейс також показовий, оскільки інтерес до криптовалют серед українських інвесторів і бізнесу залишається високим, а результат операцій із цифровими активами значною мірою залежить не лише від довгострокового тренду, а й від моменту входу та виходу з ринку.

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Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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