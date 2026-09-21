Учені з’ясували, коли Земля може втратити кисень

Кисень здається однією з найбільш стабільних умов життя на Землі, однак насправді наша атмосфера залишатиметься такою не завжди. Вчені змоделювали майбутнє планети та дійшли висновку, що приблизно через мільярд років рівень кисню може різко впасти

Дослідження провели Казумі Одзакі з Університету Тохо та Крістофер Рейнгард із Технологічного інституту Джорджії. Вони створили комп’ютерну модель Землі, яка враховувала кліматичні процеси, зміну хімічного складу атмосфери та взаємодію біосфери з навколишнім середовищем.

Щоб перевірити якомога більше варіантів розвитку подій, модель запускали понад 400 тисяч разів із різними параметрами.

Результати показали, що багата на кисень атмосфера може проіснувати ще близько 1 млрд років. Після цього, за прогнозом учених, почнеться стрімка деоксигенація — тобто різке падіння концентрації кисню.

Причиною стане не одна конкретна катастрофа, а довготривалі зміни в роботі самої планети.

Сонце поступово стає яскравішим, через що середня температура на Землі з часом зростатиме. Одночасно концентрація CO2 в атмосфері знижуватиметься, що ускладнить фотосинтез.

Коли рослини та інші фотосинтезуючі організми втратять можливість ефективно виробляти кисень, його рівень почне швидко падати.

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Після цього атмосфера Землі може стати схожою на ту, що існувала мільярди років тому — ще до так званої Великої кисневої події.

Приблизно 2,5 млрд років тому концентрація кисню в атмосфері та океанах різко зросла. Це стало одним із ключових моментів в історії планети, адже створило умови для появи складніших форм життя.

У майбутньому цей процес, за прогнозами вчених, піде у зворотному напрямку.

Після глобальної втрати кисню в атмосфері стане більше метану, майже зникне озоновий шар, а рівень CO2 залишатиметься низьким. За таких умов більшість сучасних організмів існувати вже не зможе.

Найімовірніше, Земля знову стане планетою, де домінуватимуть анаеробні форми життя — організми, яким кисень не потрібен.

Дослідження має значення і для пошуку життя за межами Сонячної системи. Астрономи часто вважають кисень однією з головних біосигнатур екзопланет, однак нові розрахунки показують, що багата на кисень атмосфера може існувати лише протягом обмеженого періоду історії планети.

На думку редакції PSM, головний висновок цієї роботи стосується не стільки далекого майбутнього Землі, скільки пошуку життя у Всесвіті. Планета може бути придатною для живих організмів і водночас не мати великої кількості кисню в атмосфері, тому орієнтуватися лише на одну біосигнатуру під час пошуку позаземного життя може бути недостатньо.

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Джерело: BBC.