Експерт назвав ключові рівні XRP

Криптовалюта XRP опинилася поблизу важливого технічного рівня після корекції приблизно на 20% від недавнього локального максимуму. Ончейн-дані вказують одразу на кілька зон підтримки та опору, від яких може залежати подальша динаміка активу

Ринковий аналітик Алі Мартінес звернув увагу, що перед корекцією XRP подорожчав на 71,8% — з $0,988 до $1,698. Після цього ціна знизилася до діапазону $1,35–$1,38, який зараз вважається однією з ключових зон підтримки.

За даними Glassnode, у цьому ціновому діапазоні раніше було проторговано близько 3,2 млрд XRP. Така концентрація активності свідчить, що значна кількість інвесторів купувала актив саме на цих рівнях. Це може посилити попит, якщо ціна залишатиметься вище зони $1,35–$1,38.

Водночас вище поточної ціни сформувалося кілька помітних рівнів опору. Перший розташований поблизу $1,60, де раніше було проторговано близько 1,99 млрд XRP. Наступний рівень — $1,68 із приблизно 1,98 млрд XRP історичного обсягу.

Найсильнішим бар’єром аналітик називає позначку $1,86. На цьому рівні раніше змінили власників близько 3,47 млрд XRP. Якщо покупцям вдасться закріпити ціну вище цієї позначки, наступною важливою ціллю може стати рівень $2,19.

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На момент написання XRP торгувався близько $1,39, втративши майже 6% за тиждень. Попри корекцію, технічна картина поки залишається відносно позитивною: ціна активу знаходиться вище 50-денної та 200-денної простих ковзних середніх.

14-денний індекс відносної сили RSI становить 64,75. Це свідчить про збереження помітного інтересу з боку покупців, хоча показник уже наближається до рівня 70, який зазвичай вважають межею зони перекупленості.

На думку редакції PSM, найближчим часом ключовим для XRP стане утримання діапазону $1,35–$1,38. Якщо цей рівень вистоїть, ринок може знову протестувати зони $1,60–$1,86. Водночас втрата підтримки підвищить ризик глибшої корекції, тому поточна ситуація залишається чутливою до зміни настроїв інвесторів.

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Джерело: Finbold.