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Біткоїн входить в новий бичачий цикл — CryptoQuant

28.08.2026 13:00
Микола Деркач

Біткоїн може перебувати на ранній стадії нового бичачого циклу. На це вказує одночасне покращення показників попиту, ліквідності та ринкової оцінки, йдеться в новому дослідженні CryptoQuant

Біткоїн входить в новий бичачий цикл — CryptoQuant

Фото: freepik.com

Аналітики звертають увагу, що ринкова ситуація помітно змінилася протягом останніх тижнів. Із 17 серпня Біткоїн подорожчав приблизно на 24% і досяг $80 000 — найвищого рівня із середини травня.

Одним із головних сигналів став різкий стрибок індикатора Bull Score від CryptoQuant. За тиждень він зріс із 30 до 80 пунктів. Це найвище значення з жовтня 2025 року, коли Біткоїн торгувався поблизу $124 000.

Наразі вісім із десяти показників, які враховує індикатор, перебувають у бичачій зоні.

Позитивна динаміка спостерігається і з боку попиту. За даними CryptoQuant, очевидний попит на спотовому ринку зростає найшвидшими місячними темпами з кінця грудня.

Крім того, вперше з початку жовтня 2025 року одночасно збільшився попит як на спотовому, так і на ф’ючерсному ринку. Це може свідчити про те, що нинішнє зростання підтримується ширшим колом учасників, а не лише короткостроковими спекулятивними угодами.

Додатковим фактором для ринку стали плани Міністерства фінансів США збільшити з 9 вересня обсяги викупу довгострокових державних облігацій щонайменше до $4 млрд за одну операцію. На настрої інвесторів також вплинули заяви президента США Дональда Трампа про можливі федеральні закупівлі Біткоїна.

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Водночас CryptoQuant поки не вважає початок нового бичачого циклу остаточно підтвердженим. Для цього Біткоїну необхідно закрити торговий день вище 365-денної ковзної середньої, яка зараз проходить приблизно на рівні $83 000.

Саме ця позначка може стати одним із ключових рівнів для подальшого руху ринку.

Є й фактори ризику. Нереалізований прибуток трейдерів зріс до 20,5% — максимуму з червня 2025 року. Водночас 20 серпня великі власники Біткоїна зафіксували рекордні $614 млн прибутку.

CryptoQuant також фіксує збільшення депозитів Bitcoin, Ether та XRP на криптобіржі. Зростання таких переказів часто свідчить про готовність частини інвесторів продавати активи.

Тому подальший сценарій значною мірою залежатиме від того, чи зможе Біткоїн закріпитися вище $83 000. Якщо це станеться на тлі збереження сильного попиту, ринок отримає вагоміший аргумент на користь нового бичачого циклу. Якщо ж опір виявиться сильнішим, висока частка накопиченого прибутку може спровокувати активнішу його фіксацію.

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Джерело: Crypto Potato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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