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PaySpaceMagazine

Revolut запускає власний стейблкоїн, прив’язаний до євро

26.08.2026 19:30
Микола Деркач

Revolut розпочав поетапний запуск свого першого стейблкоїна EURR, забезпеченого євро. На першому етапі він стане доступним для відповідних користувачів у Данії, Польщі та Португалії, а до кінця року компанія планує розширити доступ на інші ринки Європейської економічної зони

Revolut запускає власний стейблкоїн, прив’язаний до євро

Фото: chatgpt.com

EURR має стати новим містком між традиційними валютами та криптовалютами. Токен випускає компанія Bridge Building, що належить Stripe, а сам актив буде повністю інтегрований у роздрібний застосунок Revolut.

Стейблкоїн підтримуватиме кілька блокчейн-мереж і зовнішні криптогаманці. Його курс має залишатися на рівні €1, а забезпеченням слугуватимуть резерви, які зберігає та якими управляє Bridge.

Як пояснює Revolut, EURR дасть змогу користувачам працювати з євро безпосередньо в криптоекосистемі — зокрема надсилати стейблкоїн на зовнішні гаманці та використовувати його в підтримуваних блокчейн-мережах. При цьому не потрібно буде попередньо конвертувати кошти в доларові стейблкоїни.

У Revolut вважають, що в міру зближення цифрових активів із традиційною фінансовою системою сфера застосування стейблкоїнів може значно розширитися. Зокрема, йдеться про міжнародні перекази, транзакції між компаніями та розрахунки.

EURR розроблений відповідно до європейського регламенту MiCA. Фактично це токен електронних грошей (EMT), емітентом якого виступає Bridge Building S.A. — ліцензована в Люксембурзі установа електронних грошей, що перебуває під наглядом CSSF. Власники EURR матимуть право погашати токени за номінальною вартістю.

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Компанія також планує розробляти стейблкоїни, номіновані в інших валютах, використовуючи для них окремі регуляторні механізми.

Раніше, у лютому, стало відомо, що Revolut увійшов до першої групи компаній, які разом із британським Управлінням з фінансового регулювання та нагляду (FCA) тестували плани щодо запуску стейблкоїна, прив’язаного до фунта стерлінгів.

Керівник напряму Crypto and New Bets у Revolut Еміль Урманшин заявив, що EURR має напряму з’єднати десятки мільйонів клієнтів компанії з on-chain-фінансами. На його думку, поєднання міжнародного масштабу Revolut, банківської інфраструктури та миттєвого доступу до криптоекосистеми в євро може суттєво розширити практичне використання стейблкоїнів.

Редакція PSM звертає увагу, що на цьому етапі запуск EURR безпосередньо не охоплює Україну: продукт стартує на ринках ЄЕЗ, тоді як Revolut наразі тимчасово призупинив відкриття нових рахунків для клієнтів, які проживають в Україні.

Водночас запуск EURR показовий для українського ринку в контексті майбутнього регулювання цифрових активів. Україна продовжує наближати відповідне законодавство до європейських норм: законопроєкт №10225-д щодо врегулювання обороту віртуальних активів станом на серпень 2026 року очікує на друге читання, а профільний комітет рекомендував ухвалити його в другому читанні та в цілому. Поширення MiCA-сумісних єврових стейблкоїнів у ЄС тому може бути важливим орієнтиром і для того, як у майбутньому розвиватиметься регульований крипторинок в Україні.

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Допоміжні матеріали: finextra.com.

Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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