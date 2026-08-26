Біткоїн може зрости до $90 000 — аналітики

Біткоїн знову опинився у центрі уваги крипторинку після потужного зростання минулого тижня. Після спроби закріпитися вище $80 000 перша криптовалюта відкотилася нижче цього рівня, однак аналітики не виключають подальшого руху до $88 000–90 000. Водночас перед цим BTC має пройти важливу перевірку на міцність

За оцінкою XWIN Japan, головним фактором, який наразі стримує подальше зростання, є фіксація прибутку інвесторами. Після наближення Біткоїна до $80 000 практично всі основні групи власників BTC знову опинилися в плюсі, а це підвищує ймовірність нових продажів.

Аналітики звертають увагу, що для подальшого зростання ринку буде недостатньо просто ще раз протестувати позначку $80 000. Важливішим фактором стане поява нового попиту, який зможе поглинути обсяги монет, що продають інвестори, які вирішили зафіксувати прибуток.

Додатковим сигналом є динаміка показника SOPR Ratio, який відображає співвідношення фіксації прибутку довгостроковими та короткостроковими власниками. Під час наближення BTC до $80 000 показник зростав до 1,4, що свідчило про активні продажі з боку довгострокових інвесторів. Згодом він опустився до 0,93, і тепер більшу активність демонструють короткострокові власники.

У XWIN Japan вважають, що стійке закріплення вище $80 000 у поєднанні зі зростанням попиту на спотовому ринку та через біткоїн-ETF може відкрити криптовалюті шлях до $88 000–90 000.

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Водночас ключовим рівнем підтримки залишається зона $75 000–76 000. Якщо Біткоїн опуститься нижче неї, нові та короткострокові інвестори можуть почати втрачати прибуток, що здатне спровокувати додаткові продажі та посилити корекцію.

Ознаки охолодження ринку бачать і інші аналітики. Зокрема, BorisD звернув увагу на послаблення купівельної активності на Binance. Показник volume delta, який відображає різницю між активними покупками та продажами, скоротився приблизно з $1,17 млрд під час руху BTC від $63 000 до $70 000 до близько $350 млн поблизу $80 000.

На думку експерта, перед новою спробою зростання ринку може знадобитися період консолідації.

Водночас загальний фон залишається сприятливішим, ніж тиждень тому. З 19 серпня біткоїн зріс із рівня нижче $65 000 до понад $81 000. Ралі підтримали приплив коштів у спотові біткоїн-ETF, плани Казначейства США щодо викупу боргових паперів та ліквідація коротких позицій на суму понад $4 млрд.

На момент написання матеріалу BTC торгувався поблизу $79 000. За добу його ціна знизилася приблизно на 2%, однак за останній тиждень біткоїн усе ще демонстрував зростання близько 23%.

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Джерело: CryptoPotato.