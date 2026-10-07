Криптотрейдер перетворив $3,8 тис. на понад $1 млн завдяки одному мемкоїну

Криптовалютному трейдеру вдалося перетворити вкладення у $3,8 тис. у понад $1 млн завдяки ранній ставці на мемкоїн Boner Coin (BONER). Частину прибутку інвестор уже зафіксував, тоді як значна сума все ще залишається у криптоактиві

Трейдер почав накопичувати BONER приблизно сім тижнів тому, коли ринкова капіталізація мемкоїна становила лише $47,8 тис. Загалом він здійснив 19 покупок, витративши близько $3,8 тис.

За даними блокчейн-аналітичної платформи Arkham, результат угоди на певному етапі сягнув приблизно 272x від початкових вкладень.

На піку вартість позиції трейдера становила близько $1,38 млн. Водночас інвестор уже встиг зафіксувати приблизно $351,6 тис. прибутку, а його залишок у BONER оцінювався ще приблизно у $676,5 тис.

Загальна вартість криптовалютного портфеля гаманця становила близько $1,19 млн. BONER залишався його найбільшою позицією та формував понад половину загальної вартості активів. Крім нього, трейдер володів іншими криптовалютами, серед яких AI, GAGE та ASTEROID.

Чому BONER різко подорожчав

Boner Coin з’явився у серпні 2026 року в мережі Robinhood Chain — рішенні другого рівня на базі Ethereum, орієнтованому на токенізовані реальні активи.

Особливістю BONER став його основний пул ліквідності. Мемкоїн торгується у парі з HIMS Stock Token — токенізованою версією акцій американської компанії Hims & Hers Health.

Читайте також: Криптотрейдер перетворив $5200 на $377 тисяч завдяки цьому мемкоїну

На тлі зростання попиту на BONER дедалі більше токенізованих HIMS надходило до пулів ліквідності та фактично вилучалося з активного обігу. Це спричинило дефіцит доступної пропозиції.

Особливо помітним ефект став наприкінці серпня. Попит різко зріс у вихідні, однак нові токенізовані акції HIMS у цей момент не могли бути випущені. Внаслідок дефіциту їхня ціна в блокчейні піднялася приблизно до $132 — більш ніж учетверо вище за біржову вартість акцій Hims & Hers Health на той момент.

Зростання токенізованого HIMS своєю чергою підштовхнуло доларову оцінку BONER і посилило спекулятивний інтерес до мемкоїна.

На момент підготовки матеріалу BONER торгувався приблизно по $0,06 за монету, а його ринкова капіталізація становила близько $60 млн. За попередні 24 години актив подешевшав приблизно на 16%.

Водночас BONER залишається високоспекулятивним мемкоїном. Він не надає власникам прав на акції Hims & Hers Health і не має офіційного зв’язку ані з цією компанією, ані з Robinhood.

На думку редакції PSM, історії про сотні й тисячі відсотків прибутку на мемкоїнах привертають увагу, однак вони не показують повної картини цього сегмента ринку. Величезний результат окремого трейдера часто залежить від надзвичайно раннього входу, низької ліквідності та різкого спекулятивного попиту, а значна частина прибутку може залишатися нереалізованою. Тому повторити подібний результат після стрімкого зростання активу значно складніше.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Трейдер перетворив $2,4 тис. на $680 тис. завдяки одному мемкоїну

Криптотрейдер перетворив $870 на понад $312 тисяч за п’ять годин

Криптотрейдер перетворив $1 491 на $1,2 млн за сім годин

Джерело: Finbold.