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Біткоїн може впасти до $45 000 після ралі — аналітик

25.08.2026 15:30
Микола Деркач

Біткоїн за останній тиждень різко подорожчав, піднявшись із району $60 000 майже до $80 000. Однак трейдер Nonzee вважає, що це ралі може бути пасткою для інвесторів, а не початком нового тривалого зростання. За його прогнозом, після нинішнього підйому Біткоїн може скоригуватися спочатку до $67 000, а згодом — до $45 000–48 000

Біткоїн може впасти до $45 000 після ралі — аналітик

Фото: magnific.com/starline

Ключовою причиною останнього стрибка ціни аналітик називає масові ліквідації коротких позицій. Під час ралі трейдери, які робили ставку на падіння крипторинку, втратили понад $3,1 млрд, з яких близько $1,65 млрд припало на позиції у Біткоїні.

На думку Nonzee, зростання було значною мірою спричинене саме вимушеним закриттям шортів: коли ціна почала швидко підніматися, продавцям довелося купувати актив, щоб закрити збиткові позиції, що ще більше прискорило ралі.

«Це був не розворот тренду, а ліквіднісний сквіз», — зазначив трейдер.

Серед чинників, які могли запустити цей рух, він також називає повернення CLARITY Act до політичного порядку денного у США та збільшення Міністерством фінансів США обсягів викупу довгострокових облігацій.

За оцінкою Nonzee, імпульс від закриття коротких позицій уже майже вичерпаний. Водночас на ринок починають заходити інвестори, які бояться пропустити подальше зростання. Саме така хвиля FOMO, на його думку, може передувати фазі розподілу, коли великі гравці поступово фіксують прибуток.

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У базовому сценарії трейдера Біткоїн спочатку може опуститися приблизно до $67 000, після цього — до $55 000, а наступною ціллю стане зона $45 000–48 000.

На момент написання Біткоїн торгувався близько $78 000, додавши приблизно 22% за тиждень. За останню добу його ціна коливалася в межах $76 000–79 000.

Водночас ситуація на ринку залишається нестабільною. Після наближення до $80 000 Біткоїн уже встиг відкотитися приблизно до $75 500, а низка великих альткоїнів продемонструвала ще сильніше падіння: Ethereum втратив близько 5%, а XRP — понад 6%.

На тлі ралі індекс страху та жадібності також піднявся до найвищого рівня з жовтня. Водночас відкритий інтерес до криптодеривативів зріс із близько $22 млрд до майже $25 млрд. Він збільшувався повільніше, ніж ціна Біткоїна, що може свідчити про відносно обережне використання кредитного плеча трейдерами попри різке пожвавлення ринку.

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Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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