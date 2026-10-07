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Магнітні бурі змінюють природний «пульс» Землі — вчені

07.10.2026 16:50
Микола Деркач

Сильні магнітні бурі здатні помітно впливати на резонанс Шумана — природні електромагнітні коливання, які виникають у просторі між поверхнею Землі та іоносферою. Нове дослідження показало чітку залежність: що сильніше геомагнітне збурення, то більшою стає амплітуда основного резонансу

Магнітні бурі змінюють природний «пульс» Землі — вчені

Фото: chatgpt.com

Резонанси Шумана іноді називають природним електромагнітним «пульсом» Землі. Вони виникають у своєрідній порожнині між поверхнею планети та іоносферою, а головним джерелом їхнього збудження є блискавки, які постійно виникають у різних частинах світу.

Автор нової роботи проаналізував чотири роки вимірювань наднизькочастотних електромагнітних сигналів, отриманих станцією в Сьєрра-Неваді. Дані порівняли з рівнем геомагнітної активності за планетарним індексом Kp.

Результати показали послідовну залежність між силою магнітної бурі та зміною амплітуди першої моди резонансу Шумана.

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За спокійних геомагнітних умов зміни були мінімальними. Проте зі зростанням індексу Kp амплітуда поступово збільшувалася. Під час сильних бур приріст становив близько 6,2%, а для найекстремальніших випадків із Kp 8–9 — приблизно 9,8% порівняно зі спокійним періодом.

Науковець також перевірив, чи може результат пояснюватися сезонними змінами або різною інтенсивністю гроз у світі. Після врахування цих факторів статистичний зв’язок із геомагнітною активністю зберігся.

Це важливо, оскільки резонанс Шумана традиційно пов’язували передусім із глобальною грозовою активністю. Нові результати свідчать, що на його характеристики також може впливати космічна погода та процеси, які починаються далеко за межами атмосфери Землі.

Водночас автор роботи наголошує на необхідності подальших спостережень. Дослідження базується на даних однієї станції, тому для підтвердження ефекту в глобальному масштабі необхідно порівняти результати з вимірюваннями в інших частинах планети.

На думку редакції PSM, результати показують, наскільки складним є зв’язок між Сонцем і Землею. Наслідки сонячної активності не обмежуються полярними сяйвами, супутниками чи перебоями зв’язку — вони можуть проявлятися навіть у природних електромагнітних коливаннях нашої планети. Подальше вивчення таких ефектів допоможе точніше розуміти процеси космічної погоди та їхній вплив на земне середовище.

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Джерело: Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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