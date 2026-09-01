Науковці знайшли у Всесвіті аномалію, пов’язану з чорними дірами

Астрономи вперше виявили три активні масивні чорні діри в одній далекій галактиці. Незвичайна система розташована в галактиці J0148-4214 на відстані понад 12,5 млрд світлових років від Землі. Це означає, що науковці бачать її такою, якою вона була приблизно через 1,2 млрд років після Великого вибуху

Відкриття зробила міжнародна команда під керівництвом Інституту позаземної фізики Товариства Макса Планка. Результати дослідження опублікували 12 серпня 2026 року в журналі Astronomy & Astrophysics.

«Це перше свідчення існування трьох активних чорних дір в одній галактиці у далекому Всесвіті», — зазначила провідна авторка дослідження Ганна Юблер.

Дві чорні діри розташовані практично в центрі J0148-4214 і перебувають на відстані лише близько 620 світлових років одна від одної. Маса найбільшої оцінюється приблизно у 80 млн мас Сонця, тоді як її найближчої сусідки — близько 600 тис. мас Сонця. За розрахунками дослідників, упродовж наступних кількох сотень мільйонів років ця пара може злитися.

Третя чорна діра розташована приблизно за 5500 світлових років від центру галактики та має масу близько 2 млн Сонць. Науковці припускають, що вона могла залишитися після попереднього галактичного злиття, бути викинутою з центральної області через гравітаційний «удар» або, навпаки, зараз рухатися до центру.

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Особливість системи полягає ще й у тому, що всі три чорні діри активно поглинають речовину. Причому найменший із центральних об’єктів робить це настільки інтенсивно, що темп акреції перевищує межу, передбачену базовими моделями росту чорних дір.

Побачити космічне тріо вдалося завдяки космічному телескопу James Webb. Його спектрограф NIRSpec зафіксував характерний рух водню на високих швидкостях. Без просторово розділених даних JWST дослідники, найімовірніше, ідентифікували б лише одну чорну діру замість трьох.

Для України такі дослідження також мають практичний науковий інтерес: результати великих міжнародних космічних місій та опубліковані дані використовуються дослідниками далеко за межами країн, які безпосередньо створювали телескопи. Саме такі спостереження дають можливість перевіряти моделі формування галактик і чорних дір, якими займається й сучасна українська астрофізика.

Редакція PSM звертає увагу, що відкриття може допомогти пояснити одну з головних загадок раннього Всесвіту — як надмасивні чорні діри встигли вирости до величезних розмірів за відносно короткий космічний час. Система J0148-4214 свідчить, що злиття кількох чорних дір могло бути одним зі способів такого швидкого зростання. У майбутньому подібні події планують реєструвати й за допомогою космічних детекторів гравітаційних хвиль, зокрема LISA.

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Джерела: wionews.com; mpe.mpg.de.