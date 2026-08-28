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Таргани-кіборги виходять із лабораторій: що вони вже вміють

28.08.2026 19:40
Микола Деркач

Австралійські вчені розробили кіборгів-тарганів, які в перспективі зможуть проникати під завали, знаходити постраждалих і навіть доставляти їм ліки до прибуття рятувальників

Таргани-кіборги виходять із лабораторій: що вони вже вміють

Фото: chatgpt.com

Розробка отримала назву Paraborg. Над нею працюють фахівці з біоробототехніки University of Queensland спільно з інженерами University of New South Wales. Дослідження опубліковане в науковому журналі Advanced Science.

Для експериментів науковці використали великих риючих тарганів Macropanesthia rhinoceros. На комах встановили легкі електронні компоненти, камери та спеціально розроблені мініатюрні системи для ін’єкцій. Керувати рухом такого «параборга» оператор може дистанційно.

Ідея полягає в тому, щоб використовувати природну здатність комах пересуватися у вузьких і складних просторах, куди людині або звичайному роботу важко чи небезпечно потрапити. При цьому рішення про застосування медичної допомоги залишається за людиною, а не за самою системою.

Під час лабораторних випробувань система ін’єкції спрацьовувала з ефективністю до 95%, якщо тарган перебував на відстані до 15 см від цілі. Повний цикл — навігація до потрібної точки, правильне позиціонування та введення рідини — був успішним у 72% спроб. Однією з найскладніших задач для розробників виявилося змусити комаху зайняти точне положення та залишатися достатньо нерухомою під час процедури.

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Під час встановлення електродів і мікрочипів тарганів анестезують. За словами дослідників, після зняття обладнання тривалість їхнього життя не відрізняється від звичайних представників цього виду.

У майбутньому науковці хочуть створювати цілі групи спеціалізованих кіборгів-комах: одні нестимуть камери та датчики, інші — медичне обладнання. За оптимістичного сценарію такі системи можуть почати використовувати у реальних рятувальних операціях протягом наступних 5-10 років.

Для України подібні технології потенційно можуть мати особливу практичну цінність. Після російських атак рятувальникам ДСНС регулярно доводиться обстежувати зруйновані будівлі, розбирати завали та шукати людей у важкодоступних місцях.

Редакція PSM звертає увагу, що головна цінність такої розробки — не в самій ідеї «таргана-кіборга», а у можливості виграти критично важливий час. Якщо технологію вдасться довести до рівня безпечного польового застосування, невеликі біогібридні системи зможуть стати додатковим інструментом для рятувальників там, де через нестійкі конструкції, вузькі проходи або ризик повторного обвалу людина не може швидко дістатися до постраждалого.

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Джерела: wionews.com; thenewdaily.com.au.

Рубрики: СвітНовиниНаука
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